"Юнайтед" уверен, что опередит "Сити" в борьбе за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет обойти своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Согласно слухам, у Магуайра есть джентльменская договоренность со своим клубом о том, что Харри сможет уйти на повышение, если за него предложат деньги, которые соответствуют ожиданиям "лис".



В данный момент клуб с "Кинг Пауэр" оценивает 26-летнего игрока сборной Англии в 90 миллионов фунтов — ни "Юнайтед", ни "Сити" с такой суммой расстаться не готовы.



По информации Evening Standard, "горожане" готовы заплатить за Магуайра более 60 млн. фунтов. Вместе с тем чемпионы Премьер-Лиги дали понять "Лестеру", что и близко не подойдут к рубежу в 80 млн. фунтов.



"Красные дьяволы" начали торги по Харри с суммы в 40 млн. фунтов, но оказались более готовыми идти на уступки и в итоге могут заплатить более 70 млн. фунтов за защитника.



В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.



Добавим, что изначально главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хотел завершить трансферную активность своего клуба к началу предсезонного периода 1 июля, однако пока "дьяволы" приобрели лишь вингера Даниэля Джеймс и вдобавок еще не урегулировали будущее своих звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.