"Юнайтед" уверен, что опередит "Сити" в борьбе за Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет обойти своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Согласно слухам, у Магуайра есть джентльменская договоренность со своим клубом о том, что Харри сможет уйти на повышение, если за него предложат деньги, которые соответствуют ожиданиям "лис".

В данный момент клуб с "Кинг Пауэр" оценивает 26-летнего игрока сборной Англии в 90 миллионов фунтов — ни "Юнайтед", ни "Сити" с такой суммой расстаться не готовы.

По информации Evening Standard, "горожане" готовы заплатить за Магуайра более 60 млн. фунтов. Вместе с тем чемпионы Премьер-Лиги дали понять "Лестеру", что и близко не подойдут к рубежу в 80 млн. фунтов.

"Красные дьяволы" начали торги по Харри с суммы в 40 млн. фунтов, но оказались более готовыми идти на уступки и в итоге могут заплатить более 70 млн. фунтов за защитника.

В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.

Добавим, что изначально главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хотел завершить трансферную активность своего клуба к началу предсезонного периода 1 июля, однако пока "дьяволы" приобрели лишь вингера Даниэля Джеймс и вдобавок еще не урегулировали будущее своих звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1135

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Последние комментарии:




  1. alexomck 23.06.2019 18:19 # alexomck
    Маквайр понимает, что даж с МЮ больше шансов на финал ЛЧ:)

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  2. mikkiynwa 23.06.2019 18:14 # mikkiynwa
    Тихиня как всегда.
    По красоте опустил уебище онли ливерпука

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  3. only--liverpool 23.06.2019 18:08 # only--liverpool
    Господа, а вы никогда не задумывались, что на этом сайте, как и на всех остальных где есть комментарии, "работают" кремлеботы ака пригоженские тролли???

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  4. tvinkovod 23.06.2019 18:06 # tvinkovod
    да идите вы нахуй со своим магуаером

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  5. januzaj00 23.06.2019 18:05 # januzaj00
    Бля, защитники-то все равно нужны. От него откажемся, то кого потом подпишем

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  6. gerrard08 23.06.2019 18:04 # gerrard08
    "Красные дьяволы" начали торги по Харри с суммы в 40 млн. фунтов, но оказались более готовыми идти на уступки и в итоге могут заплатить более 70 млн. фунтов за защитника.

    Так пахнут принципы скама.

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  7. manchester-united 23.06.2019 17:56 # manchester-united
    Пеп, будь топарем, перехвати этого днаря.

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  8. mata-hazard 23.06.2019 17:55 # mata-hazard
    В новостях пишут, что "украина пригрозила России новой волной давления". Не подскажите, а когда была старая волна давления? И как Россия жить теперь будет с таким-то давлением? :)

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  9. slash-lfc 23.06.2019 17:16 # slash-lfc
    В Киеве националисты перекрыли дорогу параду ЛГБТ и сожгли их «фирменный» флаг

    Несколько сотен противников геев и лесбиянок расположились сегодня на маршруте парада ЛГБТ, а также у красного корпуса Шевченко. В основном это люди 17-25 лет, многие из них в балаклавах. Колонну возглавили капелланы, которые зачитывали молитвы. В рядах радикалов находились сразу несколько депутатов Верховной рады — Мосийчук, Корчинская, Кошулинский.

    Противники вооружились патриотической музыкой и плакатами «гомосексуализм является угрозой нацбезопасности». Бешеная толпа со всю кричит: «Смерть ЛГБТ!». Самый отъявленный даже умудрился бросить в участников парада бутылку с белизной.

    Самое интересное, что представители украинского ЛГБТ-сообщества приглашали президента Украины Владимира Зеленского посетить Марш равенства. Видеообращение к президенту они публиковали в официальной группе парада в Facebook. Видимо, не пришёл.

    То-то далбаёбика не видно на фапли.

    (ответить)

  10. mancunia-planet 23.06.2019 17:14 # mancunia-planet
    не купят цз в МЮ, ставлю 10 пенсов

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  11. lexa-arsenal 23.06.2019 17:13 # lexa-arsenal
    наркорот уже приготовил свой рот для трансфера

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  12. mikkiynwa 23.06.2019 17:11 # mikkiynwa
    В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71598/?c=1


    Ору

    Сити пзд как счастливы, что этих двух помоешных проипали

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  13. quavo 23.06.2019 17:09 # quavo
    Пидарасье купите хименеса

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  14. lfcynwa 23.06.2019 17:03 # lfcynwa
    В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.


    Источник: http://fapl.ru/posts/71598/

    проторенной дорожкой завернут за аналик

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  15. mikkiynwa 23.06.2019 17:01 # mikkiynwa
    Ну конечно, таких днищ, за такие деньги, ток унитайзед собирает

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