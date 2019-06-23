"Юнайтед" уверен, что опередит "Сити" в борьбе за Магуайра
"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет обойти своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.
Согласно слухам, у Магуайра есть джентльменская договоренность со своим клубом о том, что Харри сможет уйти на повышение, если за него предложат деньги, которые соответствуют ожиданиям "лис".
В данный момент клуб с "Кинг Пауэр" оценивает 26-летнего игрока сборной Англии в 90 миллионов фунтов — ни "Юнайтед", ни "Сити" с такой суммой расстаться не готовы.
По информации Evening Standard, "горожане" готовы заплатить за Магуайра более 60 млн. фунтов. Вместе с тем чемпионы Премьер-Лиги дали понять "Лестеру", что и близко не подойдут к рубежу в 80 млн. фунтов.
"Красные дьяволы" начали торги по Харри с суммы в 40 млн. фунтов, но оказались более готовыми идти на уступки и в итоге могут заплатить более 70 млн. фунтов за защитника.
В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.
Добавим, что изначально главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хотел завершить трансферную активность своего клуба к началу предсезонного периода 1 июля, однако пока "дьяволы" приобрели лишь вингера Даниэля Джеймс и вдобавок еще не урегулировали будущее своих звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.
23.06.2019 17:00
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Последние комментарии:
Маквайр понимает, что даж с МЮ больше шансов на финал ЛЧ:)
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Тихиня как всегда.
По красоте опустил уебище онли ливерпука
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Господа, а вы никогда не задумывались, что на этом сайте, как и на всех остальных где есть комментарии, "работают" кремлеботы ака пригоженские тролли???
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да идите вы нахуй со своим магуаером
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Бля, защитники-то все равно нужны. От него откажемся, то кого потом подпишем
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"Красные дьяволы" начали торги по Харри с суммы в 40 млн. фунтов, но оказались более готовыми идти на уступки и в итоге могут заплатить более 70 млн. фунтов за защитника.
Так пахнут принципы скама.
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Пеп, будь топарем, перехвати этого днаря.
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В новостях пишут, что "украина пригрозила России новой волной давления". Не подскажите, а когда была старая волна давления? И как Россия жить теперь будет с таким-то давлением? :)
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В Киеве националисты перекрыли дорогу параду ЛГБТ и сожгли их «фирменный» флаг
Несколько сотен противников геев и лесбиянок расположились сегодня на маршруте парада ЛГБТ, а также у красного корпуса Шевченко. В основном это люди 17-25 лет, многие из них в балаклавах. Колонну возглавили капелланы, которые зачитывали молитвы. В рядах радикалов находились сразу несколько депутатов Верховной рады — Мосийчук, Корчинская, Кошулинский.
Противники вооружились патриотической музыкой и плакатами «гомосексуализм является угрозой нацбезопасности». Бешеная толпа со всю кричит: «Смерть ЛГБТ!». Самый отъявленный даже умудрился бросить в участников парада бутылку с белизной.
Самое интересное, что представители украинского ЛГБТ-сообщества приглашали президента Украины Владимира Зеленского посетить Марш равенства. Видеообращение к президенту они публиковали в официальной группе парада в Facebook. Видимо, не пришёл.
То-то далбаёбика не видно на фапли.
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не купят цз в МЮ, ставлю 10 пенсов
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наркорот уже приготовил свой рот для трансфера
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В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.
Источник: http://fapl.ru/posts/71598/?c=1
Ору
Сити пзд как счастливы, что этих двух помоешных проипали
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Пидарасье купите хименеса
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В данный момент на "Олд Траффорд" есть уверенность, что они вновь смогут обойти "Сити" на трансферном рынке, как в свое время обошли с Алексисом Санчесом и Фредом.
Источник: http://fapl.ru/posts/71598/
проторенной дорожкой завернут за аналик
(ответить)
Ну конечно, таких днищ, за такие деньги, ток унитайзед собирает
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