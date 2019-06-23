Рэднапп назвал следующего победителя Лиги Чемпионов
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что Лигу Чемпионов в следующем сезоне снова выиграет английская команда.
В начале этого месяце "Ливерпуль" в чисто английском финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал лучшей командой Европы.
В то же время "Манчестер Сити" сделал требл на внутренней арене, что прежде не удавалось никому в течение одного сезона, и Рэднапп ожидает, что теперь "горожане" постараются распространить свой успех на Европу.
"Мне действительно кажется, что следующие несколько лет в Лиге Чемпионов будут за английскими командами".
"В новом сезоне я отдаю предпочтение "Манчестер Сити". Думаю, настали их очередь выиграть это соревнование. Если бы мне требовалось поставить на победителя Лиги Чемпионов в следующем году, я бы выбрал "Манчестер Сити", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.
23.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
чолсеееееее
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Сссааариии!
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Рэднапп предсказывает победу "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов
Источник: http://fapl.ru/tags/%D0%FD%E4%ED%E0%EF%EF/
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Очередь? Какая их очередь, алло. Там 0 финалов. В Европе нынче один король - и это Ливерпуль.
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КОРОЛИ на троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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Петушок .
Лч турнир не для гиен.
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Хуль лысого поставили? Ливерпуль. Без вариантов.
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ну лфк опять должен брать чашку
по пути опять ебать свои любимых сучек свинке пэпы
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