Рэднапп назвал следующего победителя Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что Лигу Чемпионов в следующем сезоне снова выиграет английская команда.

В начале этого месяце "Ливерпуль" в чисто английском финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал лучшей командой Европы.

В то же время "Манчестер Сити" сделал требл на внутренней арене, что прежде не удавалось никому в течение одного сезона, и Рэднапп ожидает, что теперь "горожане" постараются распространить свой успех на Европу.

"Мне действительно кажется, что следующие несколько лет в Лиге Чемпионов будут за английскими командами".

"В новом сезоне я отдаю предпочтение "Манчестер Сити". Думаю, настали их очередь выиграть это соревнование. Если бы мне требовалось поставить на победителя Лиги Чемпионов в следующем году, я бы выбрал "Манчестер Сити", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 451

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  1. thegodfather 23.06.2019 14:16 # thegodfather
    чолсеееееее

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  2. ivan-4milan 23.06.2019 14:12 # ivan-4milan
    Сссааариии!

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  3. gerrard08 23.06.2019 14:09 # gerrard08
    Рэднапп предсказывает победу "Тоттенхэма" в финале Лиги Чемпионов

    Источник: http://fapl.ru/tags/%D0%FD%E4%ED%E0%EF%EF/

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  4. lfc-in-my-heart 23.06.2019 14:06 # lfc-in-my-heart
    Очередь? Какая их очередь, алло. Там 0 финалов. В Европе нынче один король - и это Ливерпуль.

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  5. mancityman 23.06.2019 14:06 # mancityman
    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  6. chr1s8rown 23.06.2019 14:06 # chr1s8rown
    Петушок .
    Лч турнир не для гиен.

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  7. only--liverpool 23.06.2019 14:03 # only--liverpool
    Хуль лысого поставили? Ливерпуль. Без вариантов.

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  8. blackdreamer 23.06.2019 14:02 # blackdreamer
    ну лфк опять должен брать чашку
    по пути опять ебать свои любимых сучек свинке пэпы

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