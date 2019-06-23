Рэднапп назвал следующего победителя Лиги Чемпионов

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что Лигу Чемпионов в следующем сезоне снова выиграет английская команда.

В начале этого месяце "Ливерпуль" в чисто английском финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал лучшей командой Европы.



В то же время "Манчестер Сити" сделал требл на внутренней арене, что прежде не удавалось никому в течение одного сезона, и Рэднапп ожидает, что теперь "горожане" постараются распространить свой успех на Европу.



"Мне действительно кажется, что следующие несколько лет в Лиге Чемпионов будут за английскими командами".



"В новом сезоне я отдаю предпочтение "Манчестер Сити". Думаю, настали их очередь выиграть это соревнование. Если бы мне требовалось поставить на победителя Лиги Чемпионов в следующем году, я бы выбрал "Манчестер Сити", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.