Хендерсон потребовал от МЮ утроить свою зарплату

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон потребовал от клуба увеличить свою зарплату втрое — до 75 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, минувший сезон Хендерсон блестяще провел у "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, став лучшим голкипером Чемпионшипа и поспособствовав выходу "клинков" в Премьер-Лигу.



Ожидается, что теперь Дин вернется в Шеффилд на следующий сезон, но перед этим "красные дьяволы" хотят заключить со своим воспитанником новый контракт.



А вот с согласованием нового контракта у "Юнайтед" неожиданно возникли проблемы, сообщает The Sun. 22-летний англичанин решил оказать давление на свой клуб, пользуясь тем, что его действующее соглашение истекает уже через год, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Хендерсон считает, что продемонстрированным прогрессом он заслужил повышение зарплаты до 75 тысяч фунтов в неделю. Согласятся ли "дьяволы" столько платить своему третьему или даже четвертому голкиперу, большой вопрос.



Добавим, что этим летом "Юнайтед" также нагрузил свою зарплатную ведомость приглашенным из "Суонси" вингером Даниэлем Джеймсом. 21-летний валлиец получил оклад в 67 тыс. фунтов в неделю.