Хендерсон потребовал от МЮ утроить свою зарплату

Дин Хендерсон Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон потребовал от клуба увеличить свою зарплату втрое — до 75 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, минувший сезон Хендерсон блестяще провел у "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, став лучшим голкипером Чемпионшипа и поспособствовав выходу "клинков" в Премьер-Лигу.

Ожидается, что теперь Дин вернется в Шеффилд на следующий сезон, но перед этим "красные дьяволы" хотят заключить со своим воспитанником новый контракт.

А вот с согласованием нового контракта у "Юнайтед" неожиданно возникли проблемы, сообщает The Sun. 22-летний англичанин решил оказать давление на свой клуб, пользуясь тем, что его действующее соглашение истекает уже через год, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Хендерсон считает, что продемонстрированным прогрессом он заслужил повышение зарплаты до 75 тысяч фунтов в неделю. Согласятся ли "дьяволы" столько платить своему третьему или даже четвертому голкиперу, большой вопрос.

Добавим, что этим летом "Юнайтед" также нагрузил свою зарплатную ведомость приглашенным из "Суонси" вингером Даниэлем Джеймсом. 21-летний валлиец получил оклад в 67 тыс. фунтов в неделю.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 23.06.2019 13:58 # beatles-red
    Бл@, даже если воспитанники так доят свой клуб, то чего грешить на наемников. Вон Трентуха до прошлого года играл за пирожки

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  2. fc-oil 23.06.2019 13:56 # fc-oil
    лол кто это?

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  3. yes-men 23.06.2019 13:49 # yes-men
    Добавим, что этим летом "Юнайтед" также разгрузил свою зарплатную ведомость попрощавшись с Валенсией и Эррерой

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  4. blackdreamer 23.06.2019 13:48 # blackdreamer
    скам доят все
    даже хендерсон казалось бы выйграл лч
    и хочет что бы мю ему еще 75 платил
    пиздец все ссут на мю

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  5. ashtone 23.06.2019 13:41 # ashtone
    зачетно запустил между ног за молодежку пару дней назад https://youtu.be/DpzazjXkVVQ

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  6. l-freeman 23.06.2019 13:40 # l-freeman
    Ебонись)
    Вот к чему приводит бестолковое управление))
    У мс и скаузерни зп ведомости не такие раздутые,но одни лч выиграли а вторые все в англии взяли

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  7. jayspearingagent 23.06.2019 13:39 # jayspearingagent
    Он наверное смотрит на все происходящее вокруг и думает: а че нет то?!

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  8. hammersmith 23.06.2019 13:39 # hammersmith
    парень играет за ЛФк а зарплату еще и от мочестира получает

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  9. botan1k 23.06.2019 13:28 # botan1k
    Типикал воспитанник)))

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  10. zloy-vasya 23.06.2019 13:26 # zloy-vasya
    Ну тут даже я офигел

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  11. tvinkovod 23.06.2019 13:25 # tvinkovod
    блять как они все заебали

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  12. chr1s8rown 23.06.2019 13:14 # chr1s8rown
    Воспитаник сМеЮ. Издалеко видно

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  13. al-faarabi 23.06.2019 13:09 # al-faarabi
    6ля смешно, каждая тварь кидает скам на бабки, ору
    спасибоВенгеру за то, что развалил Санчесом мю

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  14. dom1no 23.06.2019 13:03 # dom1no
    просто без остановки льется на скамовские бестолковки

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  15. sisyazavr 23.06.2019 13:02 # sisyazavr
    Болелы МЮ - вопрос к вам , вас беспокоит то, как игроки пытаются выдоить контракты у вашего клуба с тех пор, как это сделал Руни?

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