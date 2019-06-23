Хендерсон потребовал от МЮ утроить свою зарплату
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон потребовал от клуба увеличить свою зарплату втрое — до 75 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, минувший сезон Хендерсон блестяще провел у "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, став лучшим голкипером Чемпионшипа и поспособствовав выходу "клинков" в Премьер-Лигу.
Ожидается, что теперь Дин вернется в Шеффилд на следующий сезон, но перед этим "красные дьяволы" хотят заключить со своим воспитанником новый контракт.
А вот с согласованием нового контракта у "Юнайтед" неожиданно возникли проблемы, сообщает The Sun. 22-летний англичанин решил оказать давление на свой клуб, пользуясь тем, что его действующее соглашение истекает уже через год, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Хендерсон считает, что продемонстрированным прогрессом он заслужил повышение зарплаты до 75 тысяч фунтов в неделю. Согласятся ли "дьяволы" столько платить своему третьему или даже четвертому голкиперу, большой вопрос.
Добавим, что этим летом "Юнайтед" также нагрузил свою зарплатную ведомость приглашенным из "Суонси" вингером Даниэлем Джеймсом. 21-летний валлиец получил оклад в 67 тыс. фунтов в неделю.
23.06.2019 13:00
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Бл@, даже если воспитанники так доят свой клуб, то чего грешить на наемников. Вон Трентуха до прошлого года играл за пирожки
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лол кто это?
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Добавим, что этим летом "Юнайтед" также разгрузил свою зарплатную ведомость попрощавшись с Валенсией и Эррерой
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скам доят все
даже хендерсон казалось бы выйграл лч
и хочет что бы мю ему еще 75 платил
пиздец все ссут на мю
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зачетно запустил между ног за молодежку пару дней назад https://youtu.be/DpzazjXkVVQ
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Ебонись)
Вот к чему приводит бестолковое управление))
У мс и скаузерни зп ведомости не такие раздутые,но одни лч выиграли а вторые все в англии взяли
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Он наверное смотрит на все происходящее вокруг и думает: а че нет то?!
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парень играет за ЛФк а зарплату еще и от мочестира получает
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Типикал воспитанник)))
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Ну тут даже я офигел
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блять как они все заебали
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Воспитаник сМеЮ. Издалеко видно
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6ля смешно, каждая тварь кидает скам на бабки, ору
спасибоВенгеру за то, что развалил Санчесом мю
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просто без остановки льется на скамовские бестолковки
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Болелы МЮ - вопрос к вам , вас беспокоит то, как игроки пытаются выдоить контракты у вашего клуба с тех пор, как это сделал Руни?
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