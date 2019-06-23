Буффон может перейти в "Лидс"

Джанлуиджи Буффон Голкипер Джанлуиджи Буффон, с которым попрощался ПСЖ, может найти пристанище в "Лидсе" из Чемпионшипа.

Несмотря на то, что Буффон решил продлить свою игровую карьеру еще на один год, ПСЖ решил не продлевать его истекающий контракт. Теперь Джанлуиджи покидает "Стад де Франс" свободным агентом и вынужден искать другой клуб.

Как сообщает Corriere della Sera, свой интерес к 41-летнему итальянцу уже проявились бразильский "Флуминенсе", португальский "Порту", а также "Лидс".

Потерпев поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа, сейчас главный тренер "белых" Марсело Бьелса подыскивает усиление на следующий сезон, и опытнейший Буффон мог бы ему пригодиться.

За свою насыщенную карьеру Буффон выиграл 16 больших трофеев на клубном уровне, хотя позже два титула Серии А были у него отобраны. Кроме того, Джанлуиджи имеет опыт повышения в классе, поспособствовав возвращению "Ювентуса" в Серию А в 2007 году.


Метки Буффон, Лидс, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. egornegor 23.06.2019 14:10 # egornegor
    Лидс решил все сомнительные варианты перебрать, мало одного дурака испанского было, лишившего их АПЛ

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  2. tvinkovod 23.06.2019 13:46 # tvinkovod
    было бы супер канеш

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  3. arsenal-fc-fan 23.06.2019 12:42 # arsenal-fc-fan
    В Порту. Касильяс и Буффон в одной команде - это что-то. Правда, староваты уже

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  4. januzaj00 23.06.2019 12:32 # januzaj00
    свалил бы уже на пенсию

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  5. ivan-4milan 23.06.2019 12:10 # ivan-4milan
    То что нужно!

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