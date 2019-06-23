Буффон может перейти в "Лидс"

Голкипер Джанлуиджи Буффон, с которым попрощался ПСЖ, может найти пристанище в "Лидсе" из Чемпионшипа.

Несмотря на то, что Буффон решил продлить свою игровую карьеру еще на один год, ПСЖ решил не продлевать его истекающий контракт. Теперь Джанлуиджи покидает "Стад де Франс" свободным агентом и вынужден искать другой клуб.



Как сообщает Corriere della Sera, свой интерес к 41-летнему итальянцу уже проявились бразильский "Флуминенсе", португальский "Порту", а также "Лидс".



Потерпев поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа, сейчас главный тренер "белых" Марсело Бьелса подыскивает усиление на следующий сезон, и опытнейший Буффон мог бы ему пригодиться.



За свою насыщенную карьеру Буффон выиграл 16 больших трофеев на клубном уровне, хотя позже два титула Серии А были у него отобраны. Кроме того, Джанлуиджи имеет опыт повышения в классе, поспособствовав возвращению "Ювентуса" в Серию А в 2007 году.