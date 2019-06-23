Буффон может перейти в "Лидс"
Голкипер Джанлуиджи Буффон, с которым попрощался ПСЖ, может найти пристанище в "Лидсе" из Чемпионшипа.
Несмотря на то, что Буффон решил продлить свою игровую карьеру еще на один год, ПСЖ решил не продлевать его истекающий контракт. Теперь Джанлуиджи покидает "Стад де Франс" свободным агентом и вынужден искать другой клуб.
Как сообщает Corriere della Sera, свой интерес к 41-летнему итальянцу уже проявились бразильский "Флуминенсе", португальский "Порту", а также "Лидс".
Потерпев поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа, сейчас главный тренер "белых" Марсело Бьелса подыскивает усиление на следующий сезон, и опытнейший Буффон мог бы ему пригодиться.
За свою насыщенную карьеру Буффон выиграл 16 больших трофеев на клубном уровне, хотя позже два титула Серии А были у него отобраны. Кроме того, Джанлуиджи имеет опыт повышения в классе, поспособствовав возвращению "Ювентуса" в Серию А в 2007 году.
23.06.2019 12:00
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Лидс решил все сомнительные варианты перебрать, мало одного дурака испанского было, лишившего их АПЛ
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было бы супер канеш
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В Порту. Касильяс и Буффон в одной команде - это что-то. Правда, староваты уже
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свалил бы уже на пенсию
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То что нужно!
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