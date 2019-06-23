Лерой Сане откажет "Баварии"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане собирается отвергнуть интерес "Баварии", чтобы остаться в своем клубе.

Как известно, Сане является трансферной целью номер один "Баварии" на летнее окно. Чемпионы Бундеслиги видят в своем соотечественнике замену для Арьена Роббена и Франка Рибери.



"Бавария" надеялась воспользоваться тем, что Лерой вот уже несколько месяцев не может договориться с о новом контракте и в минувшем сезоне не имел твердого места в стартовом составе "Сити".



По информации The Sun, 23-летний игрок сборной Германии уже сообщил своим друзьям, что не перейдет в "Баварию". Сане считает Премьер-Лигу более классной лигой, а вдобавок убежден, что на родине оказался бы под громадным давлением из-за своего ценника и ожиданий людей.



Поэтому Лерой предпочитает сосредоточиться на продолжении переговоров с "горожанами" о новой сделке. Правда, этот процесс осложняется тем, что сейчас вингер ищет нового агента.