"Ливерпуль" задумывается о возвращении Коутиньо
"Ливерпуль" изучает возможность вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны" этим летом.
Всего лишь полтора года назад "красные" продали Коутиньо на "Ноу Камп" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов, однако Филиппе так и не заиграл в соответствии со своим ценником.
На протяжении последних недель и месяцев полузащитника, который сейчас находится в расположении сборной Бразилии на Кубке Америки, сватали назад в Премьер-Лигу.
Однако в "Манчестер Юнайтед" Коутиньо не перейдет из уважения к "Ливерпулю", а вариант с "Челси" отпал сам собой из-за трансферного запрета, под которым оказался лондонский клуб.
Выходом из ситуации для 27-летнего бразильца, которого также сватают в ПСЖ, может стать возвращение в "Ливерпуль", который до сих пор не пригласил игрока на замену Коутиньо, в последний момент отказавшись от покупки Набиля Фекира из "Лиона" год назад.
В данный момент "Барселона" охотится на Антуаном Гризманном из "Атлетико" и Неймаром из ПСЖ, поэтому деньги с продажи Коутиньо были бы ей очень кстати, сообщает Le 10 Sport.
Однако "Ливерпуль" будет готов вернуть Коутиньо, только если будет правильная в финансовом отношении сделка — известно, что с переездом в Испанию Филиппе увеличил свою зарплату примерно на 50%, что слишком много для "красных".
23.06.2019 10:00
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Была мечта с детства у парня играть за Барсу, вот и сбежал. Можно понять и простить. Возвращайся, бро, в центре тебя не хватает!
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Давно об этом говорю
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В Фенербахче его!
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на куй не нужен, без него команда лучше стала, потом опять притворяться начнёт!
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Вот не думаю,что именно Ливерпуль задумывается!
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50лямов и -50% зп можно вернуть!
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