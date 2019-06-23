Партнеры по "Юнайтед" отворачиваются от Погба

Звездные игроки "Манчестер Юнайтед" считают, что расставание с полузащитником Полем Погба пойдет на пользу их клубу.

Неделю назад Погба сделал самый сильный намек на свое желание покинуть "Олд Траффод", заявив, что задумывается о новом испытании.



Пресса продолжает сватать 26-летнего француза в "Реал" и "Ювентус", хотя "Юнайтед" настаивает, что возвращенный из "Ювентуса" три года назад за 89 миллионов фунтов игрок не продается.



Как сообщает The Sun, Погба остается популярной фигурой в раздевалке, однако игроки "Юнайтед" хотят все начать с нового листа вместе с Оле Гуннаром Сульшером, не беря в новый сезон старые проблемы.



"Красные дьяволы" не хотят омрачить свою предсезонную подготовку сагой вокруг Погба, который во многом сам вместе со своим агентом Мино Райолой подогревает газетные слухи.



По мнению отдельных футболистов, "Юнайтед" будет лучше отпустить Поля, если тот действительно хочет уйти из клуба, и сделать это лучше до начала предсезонного периода 1 июля.