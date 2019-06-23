Байи вернется к началу предсезонного периода

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи должен вернуться к началу предсезонной подготовки.

24-летний Байи находится вне игры с матча против "Челси" 29 апреля, когда он получил травму связок колена. В результате Эрик не смог поехать со сборной Кот-д'Ивуара на Кубок Африки.



Ходили разговоры, что этим летом "Юнайтед" может отказаться от Байи, которому не удалось произвести впечатление на главного тренера Оле Гуннара Сульшера в сыгранных до своей травмы матчах.



Однако Manchester Evening News утверждает, что Байи твердо решил сражаться за свое будущее на "Олд Траффорд". Эрик упорно работает, чтобы вернуться к началу предсезонного периода "красных дьяволов".



В данный момент Байи проходит реабилитацию в Барселоне, а к 1 июля, когда игроки "Юнайтед" возвращаются из отпуска, прибудет на базу клуба в Каррингтоне, чтобы через шесть дней отправиться с "дьяволами" в предсезонное турне по Австралии.