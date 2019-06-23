Дрогба: "Никому не заменить Азара"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что его бывшему клубу не найти равноценную замену для плеймейкера Эдена Азара.

Отдав лондонскому клубу семь лет своей карьеры, ранее в этом месяце Азар перебрался в "Реал" по сделке, стоимость которой может вырасти в будущем до 130 миллионов фунтов.



По мнению Дрогба, теперь "Челси", нужно пытаться развивать своих молодых талантов, чтобы восполнить потерю 28-летнего бельгийца, и дело вовсе не в трансферном запрете.



"Никому не заменить Азара, он особенный. Однако кто-нибудь другой может сделать шаг вперед и приблизиться к его уровню. Эден Азар — легенда "Челси". Такова жизнь, таков футбол", — цитирует Дрогба Evening Standard.