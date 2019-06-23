Дрогба: "Никому не заменить Азара"

Эден Азар и Дидье Дрогба Легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что его бывшему клубу не найти равноценную замену для плеймейкера Эдена Азара.

Отдав лондонскому клубу семь лет своей карьеры, ранее в этом месяце Азар перебрался в "Реал" по сделке, стоимость которой может вырасти в будущем до 130 миллионов фунтов.

По мнению Дрогба, теперь "Челси", нужно пытаться развивать своих молодых талантов, чтобы восполнить потерю 28-летнего бельгийца, и дело вовсе не в трансферном запрете.

"Никому не заменить Азара, он особенный. Однако кто-нибудь другой может сделать шаг вперед и приблизиться к его уровню. Эден Азар — легенда "Челси". Такова жизнь, таков футбол", — цитирует Дрогба Evening Standard.


Метки Азар, Дрогба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 709

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 23.06.2019 08:25 # sisyazavr
    Жду многого от Хадсона-Одои, так же как и жду от клуба, что ему дадут много игрового времени

    (ответить)

  2. ivan-4milan 23.06.2019 07:06 # ivan-4milan
    Работа для скаутов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: