Дрогба: "Никому не заменить Азара"
Легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что его бывшему клубу не найти равноценную замену для плеймейкера Эдена Азара.
Отдав лондонскому клубу семь лет своей карьеры, ранее в этом месяце Азар перебрался в "Реал" по сделке, стоимость которой может вырасти в будущем до 130 миллионов фунтов.
По мнению Дрогба, теперь "Челси", нужно пытаться развивать своих молодых талантов, чтобы восполнить потерю 28-летнего бельгийца, и дело вовсе не в трансферном запрете.
"Никому не заменить Азара, он особенный. Однако кто-нибудь другой может сделать шаг вперед и приблизиться к его уровню. Эден Азар — легенда "Челси". Такова жизнь, таков футбол", — цитирует Дрогба Evening Standard.
23.06.2019 07:00
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