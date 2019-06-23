Эриксен задумывается о переходе в "Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен задумывается о переходе в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Сейчас Эриксен готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту со "шпорами", ранее в июне заявив о желании "попробовать что-нибудь новое".



Как сообщает Daily Mirror, своим публичным заявлением игрок сборной Дании надеялся пробудить интерес "Реала", однако Королевский клуб и так потратил около 300 миллионов фунтов этим летом, а Эриксену предпочитает Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".



Тем не менее, Кристиан все еще может покинуть Северный Лондон. У 27-летнего полузащитника все еще остаются варианты с "Юнайтед" и "Ювентусом", каждый из которых по-своему привлекателен.



Из-за истекающего через год контракта Эриксена президент "шпор" Даниэль Леви не может слепо игнорировать интерес других клубов к своей звезде, даже если речь идет о конкуренте по Премьер-Лиге. Ожидается, что суммы в 100 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Кристиана.



Теперь Эриксен должен решить, хочет он поучаствовать в перестройке "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере или предпочтет играть в Саррибол в "Ювентусе". Либо же Кристиан может задержаться в "Тоттенхэме" до истечения своего контракта.