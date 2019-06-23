Эриксен задумывается о переходе в "Юнайтед"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен задумывается о переходе в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Сейчас Эриксен готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту со "шпорами", ранее в июне заявив о желании "попробовать что-нибудь новое".

Как сообщает Daily Mirror, своим публичным заявлением игрок сборной Дании надеялся пробудить интерес "Реала", однако Королевский клуб и так потратил около 300 миллионов фунтов этим летом, а Эриксену предпочитает Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, Кристиан все еще может покинуть Северный Лондон. У 27-летнего полузащитника все еще остаются варианты с "Юнайтед" и "Ювентусом", каждый из которых по-своему привлекателен.

Из-за истекающего через год контракта Эриксена президент "шпор" Даниэль Леви не может слепо игнорировать интерес других клубов к своей звезде, даже если речь идет о конкуренте по Премьер-Лиге. Ожидается, что суммы в 100 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Кристиана.

Теперь Эриксен должен решить, хочет он поучаствовать в перестройке "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере или предпочтет играть в Саррибол в "Ювентусе". Либо же Кристиан может задержаться в "Тоттенхэме" до истечения своего контракта.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. cfc-chelsea-cfc 23.06.2019 06:42 # cfc-chelsea-cfc
    Всем привет. Как ваши дела ?)

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  2. alexomck 23.06.2019 06:41 # alexomck
    вилами по воде.

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  3. edvinman-utd 23.06.2019 06:40 # edvinman-utd
    Деньги нужны?

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