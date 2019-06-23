"Арсенал" уверен в приобретении Тирни
"Арсенал" уверен в приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни, несмотря на отклоненное предложение.
В субботу утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что "Селтик" ответил отказом на предложение "канониров" в 15 миллионов фунтов о покупке 22-летнего Тирни.
BBC подтверждает, что "Арсенал" действительно предпринял попытку купить Кирана и получил отказ, однако в скором времени собирается вернуться с улучшенным предложением.
На "Эмирейтс" оптимистичны насчет заключения сделки с "Селтиком". Согласование условий личного контракта с Тирни тоже не должно стать проблемой.
Добавим, что в данный момент Тирни восстанавливается после операции на грыже. За три последних сезона Киран пропустил 41 матч "Селтика" по причине травм.
23.06.2019 00:05
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