"Арсенал" уверен в приобретении Тирни

Киран Тирни "Арсенал" уверен в приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни, несмотря на отклоненное предложение.

В субботу утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что "Селтик" ответил отказом на предложение "канониров" в 15 миллионов фунтов о покупке 22-летнего Тирни.

BBC подтверждает, что "Арсенал" действительно предпринял попытку купить Кирана и получил отказ, однако в скором времени собирается вернуться с улучшенным предложением.

На "Эмирейтс" оптимистичны насчет заключения сделки с "Селтиком". Согласование условий личного контракта с Тирни тоже не должно стать проблемой.

Добавим, что в данный момент Тирни восстанавливается после операции на грыже. За три последних сезона Киран пропустил 41 матч "Селтика" по причине травм.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 23.06.2019 00:29 # wengerrrro
    Усиление лазарета
    Дайте дженкинсона какого-нибудь или джаку в обмен

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  2. ben-arfa 23.06.2019 00:08 # ben-arfa
    Гг закупаются стеклотарой по дешевке

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