"Арсенал" уверен в приобретении Тирни

"Арсенал" уверен в приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни, несмотря на отклоненное предложение.

В субботу утром издание The Sun в эксклюзивном материале сообщило, что "Селтик" ответил отказом на предложение "канониров" в 15 миллионов фунтов о покупке 22-летнего Тирни.



BBC подтверждает, что "Арсенал" действительно предпринял попытку купить Кирана и получил отказ, однако в скором времени собирается вернуться с улучшенным предложением.



На "Эмирейтс" оптимистичны насчет заключения сделки с "Селтиком". Согласование условий личного контракта с Тирни тоже не должно стать проблемой.



Добавим, что в данный момент Тирни восстанавливается после операции на грыже. За три последних сезона Киран пропустил 41 матч "Селтика" по причине травм.