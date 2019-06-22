Мусса Дембеле не перейдет в "Юнайтед"

Мусса Дембеле Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле объявил, что не перейдет в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Как известно, этим летом "красные дьяволы" могут попрощаться с Ромелу Лукаку, в услугах которого заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте.

"Юнайтед" готов отпустит Лукаку всего за 75 миллионов фунтов и рассматривал Дембеле в качестве одного из кандидатов на замену Ромелу.

Однако Мусса, которого также сватали в "Арсенал" и "Ливерпуль", лишь год назад присоединился к "Лиону" из "Селтика" по сделке стоимостью 19.7 млн. фунтов, а потому спешить со сменой клуба не будет.

"У меня все еще остается четыре года по своему контракту. Я буду в "Лионе" в следующем сезоне", — приводит слова Дембеле Daily Mirror.


Метки Дембеле, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 22.06.2019 23:06 # ilovemanutd
    Когда смотрю на него, то сразу вспоминаю "Поворот не туда"

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  2. ivan-4milan 22.06.2019 23:03 # ivan-4milan
    1- е впечатление просто по фото, что Лукаку по круче будет!

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