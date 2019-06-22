Дрогба: "Лэмпард ведет переговоры с "Челси"

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба подтвердил, что Фрэнк Лэмпард уже договаривается о возвращении на "Стэмфорд Бридж".

По словам президента "Дерби" Мела Морриса, "синие" пока не обращались к его клубу насчет Лэмпарда, который в своем дебютном сезоне на тренерском поприще добрался с "баранами" до финала плей-офф Чемпионшипа.



Но если верить прессе, 40-летний англичанин уже посетил яхту владельца "Челси" Романа Абрамовича и на предстоящей неделе должен заключить со своим бывшим клубом контракт до 2022 года.



Дрогба, в компании с которым был замечен Лэмпард ранее в этом месяце, знает наверняка, что процесс идет.



"Кто лучше всего годится на роль главного тренера "Челси"? Тот, кто сейчас ведет переговоры об этой работе — Фрэнк Лэмпард", — сообщил Дрогба своим 7.7 млн. подписчиков в инстаграме.