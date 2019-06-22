"Ньюкасл" предпримет финальную попытку сохранить Бенитеса

"Ньюкасл" предпримет еще одну, финальную, попытку сохранить в клубе своего главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Как известно, от действующего контракта Бенитеса остается чуть более недели. Пока что "сорокам" не удалось достичь компромисса с Рафаэлем относительно планов на будущее.



По информации The Telegraph, Бенитес получил только 60 миллионов фунтов на летние трансферы, а также был предупрежден, что клуб не одобрит приглашение игроков старше 28 лет. Еще Рафаэля не устраивает предложенная ему зарплата.



"Ньюкасл" все еще надеется, что испанский специалист продлит свой контракт — хотя бы на один год, однако уход Бенитеса выглядит все более вероятным. Ситуация должна проясниться во время запланированных на ближайшие дни переговоров.



В данный момент "сороки" пока даже не задумывались о том, кто может заменить 59-летнего испанца, но эти поиски начнутся, если прорыва в переговора с экс-наставником "Челси" и "Ливерпуля" не случится.