"Ньюкасл" предпримет финальную попытку сохранить Бенитеса
"Ньюкасл" предпримет еще одну, финальную, попытку сохранить в клубе своего главного тренера Рафаэля Бенитеса.
Как известно, от действующего контракта Бенитеса остается чуть более недели. Пока что "сорокам" не удалось достичь компромисса с Рафаэлем относительно планов на будущее.
По информации The Telegraph, Бенитес получил только 60 миллионов фунтов на летние трансферы, а также был предупрежден, что клуб не одобрит приглашение игроков старше 28 лет. Еще Рафаэля не устраивает предложенная ему зарплата.
"Ньюкасл" все еще надеется, что испанский специалист продлит свой контракт — хотя бы на один год, однако уход Бенитеса выглядит все более вероятным. Ситуация должна проясниться во время запланированных на ближайшие дни переговоров.
В данный момент "сороки" пока даже не задумывались о том, кто может заменить 59-летнего испанца, но эти поиски начнутся, если прорыва в переговора с экс-наставником "Челси" и "Ливерпуля" не случится.
22.06.2019 21:00
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