Тренер сборной Чили рассказал, как вернул Санчеса в форму

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда объяснил, как ему удалось вернуть нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса в форму.

За плечами у Санчеса провальный клубный сезон, что не помешало ему в отличной форме начать Кубок Америки. Забив два гола в двух матчах, Алексис обеспечил своей сборной выход в плей-офф турнира.



Руэда никогда не сомневался в классе 30-летнего Санчеса и просто считает, что к Алексису нужен деликатный подход.



"Это непросто объяснить, но Алексис приехал сюда и продемонстрировал большую самоотдачу. Возможно, в Манчестере у него нет той же эмоциональной связи с партнерами по команде, той же привязанности".



"Ему просто не везло, потому что "Манчестер Юнайтед" уже достаточно давно испытывает проблемы, и там у него нет структуры, как есть здесь. Кроме того, он столкнулся с травмами, ему не хватало стабильности и последовательности".



"Мы блестяще с ним поработали, мы очень тепло его приняли, и это именно то, в чем он нуждается. У него особенная связь с командой, а коллектив его обожает".



"Он умеет реагировать на трудности, потому что он прирожденный бомбардир, однако он испытывал тревогу после своих травм. Он хорошо следит за собой и, к счастью, смог восстановить свою форму", — цитирует Руэду Manchester Evening News.