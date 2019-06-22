Тренер сборной Чили рассказал, как вернул Санчеса в форму

Алексис Санчес Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда объяснил, как ему удалось вернуть нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса в форму.

За плечами у Санчеса провальный клубный сезон, что не помешало ему в отличной форме начать Кубок Америки. Забив два гола в двух матчах, Алексис обеспечил своей сборной выход в плей-офф турнира.

Руэда никогда не сомневался в классе 30-летнего Санчеса и просто считает, что к Алексису нужен деликатный подход.

"Это непросто объяснить, но Алексис приехал сюда и продемонстрировал большую самоотдачу. Возможно, в Манчестере у него нет той же эмоциональной связи с партнерами по команде, той же привязанности".

"Ему просто не везло, потому что "Манчестер Юнайтед" уже достаточно давно испытывает проблемы, и там у него нет структуры, как есть здесь. Кроме того, он столкнулся с травмами, ему не хватало стабильности и последовательности".

"Мы блестяще с ним поработали, мы очень тепло его приняли, и это именно то, в чем он нуждается. У него особенная связь с командой, а коллектив его обожает".

"Он умеет реагировать на трудности, потому что он прирожденный бомбардир, однако он испытывал тревогу после своих травм. Он хорошо следит за собой и, к счастью, смог восстановить свою форму", — цитирует Руэду Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, сборная Чили

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 20:00

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  1. benefactor 22.06.2019 21:02 # benefactor
    +300к к зарплатке

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  2. chelsea-69 22.06.2019 20:58 # chelsea-69
    Вот опять же устанет от игр за сборную. На весь сезон

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