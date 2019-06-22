"Арсенал" назначил цену за Лукаса Торрейру

"Арсенал" отпустит своего полузащитника Лукаса Торрейру из клуба только за 45 миллионов фунтов.

Будущее Торрейры на "Эмирейтс" оказалось под большим вопросом спустя всего год после перехода из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов.



По слухам, переманить Лукаса, сыгравшего 50 матчей за команду Унаи Эмери, хочет "Милан", где работают бывший исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис и едва приглашенный из "Сампдории" главный тренер Марко Джампаоло.



"Канониры" не желают терять важного игрока, однако перед ними остро стоит вопрос денег из-за непопадания в Лигу Чемпионов, а потому даже у Торрейры есть своя цена.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Арсенал" оценивает 23-летнего игрока сборной Уругвая в 45 млн. фунтов, тогда как "россонери" надеются договориться на 35 млн.