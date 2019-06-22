Тренер сборной Сенегала: "Мане заслуживает "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе считает, что нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживает получить "Золотой мяч".

За плечами у Мане лучший сезон в его карьере. Мохамед забил 22 мяча в рамках Премьер-Лиги и разделил "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом и Пьер-Эмериком Обамеянгом, которые, правда, среди своих голов имеют реализованные пенальти, в отличие от Садио, который все 22 раза отличился с игры.



Также 27-летний Мане помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, а прямо сейчас находится со сборной Сенегала на Кубке Африки. Сиссе убежден, что победа в этом международном соревновании повысит шансы Садио на главную индивидуальную награду в футболе.



"Может ли Мане получить "Золотой мяч"? А почему нет? Он упорно трудился не только последний сезон, но и с 2011 года, когда я узнал, какой отличной дисциплиной и каким высочайшим профессионализмом он обладает. Я следил за ним со времен, когда он выступал в Австрии и за "Саутгемптон", до перехода в "Ливерпуль".



"Его достижения в этом году — это результат стараний на протяжении многих лет, и победа на Кубке Африки стала бы очередным плодом этих стараний. Она бы еще на шаг приблизила его к "Золотому мячу", который, как я думаю, он заслуживает получить", — сообщил Сиссе Goal.