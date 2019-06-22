Хуммельс отверг выгодное предложение "Юнайтед"

Матс Хуммельс Перед возвращением в дортмундскую "Боруссию" защитник Матс Хуммельс отклонил выгодное предложение "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе стало известно, что 30-летний Хуммельс возвращается из "Баварии" в "Боруссию", которую он покинул три года назад.

Как сообщает немецкое издание Bild, "Юнайтед" предлагал Матсу гораздо более выгодные в финансовом плане условия, однако защитник выбрал "Боруссию" по спортивным соображениям.

Ключевым фактором для Хуммельса стало то, что "красные дьяволы" в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, в отличие от клуба из Дортмунда.

Добавим, это не первый раз, когда Хуммельса сватают в "Юнайтед". Также "дьяволы" интересовались Матсом в период Луи Ван Галя, бывшего тренера "Баварии".


Метки Бавария, Боруссия, Манчестер Юнайтед, Хуммельс

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 16:00

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  1. gerrard08 22.06.2019 18:43 # gerrard08
    Это классика. Не с ле же играть.

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  2. lovrentiy 22.06.2019 17:49 # lovrentiy
    Опять в окне мю очередной взмах писюна.

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  3. keane16 22.06.2019 17:48 # keane16
    Так много было инфы, что мю им интересуется. По-любому Верняк. Особенно тридцатилетний неликвид, который последние 2 года играет на уровне смолинга. Но сосяр неплохо новость собрала, им я и передаю привет.

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  4. doubleu 22.06.2019 16:52 # doubleu
    Дважды пос*ал на мюсорщиков.

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  5. newiskander 22.06.2019 16:48 # newiskander
    Такое ощущение складывается, что Му му хотят скупить всех игроков кто выше среднего) там хотели-отказали, тут хотели-не дают)) напоминают собаку дикую))

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  6. frisby 22.06.2019 16:34 # frisby
    снова золотой дождь на помойку и их тупых адептов

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  7. quavo 22.06.2019 16:21 # quavo
    долбоебы купите хименеса

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  8. vyrentz 22.06.2019 16:13 # vyrentz
    Вротворд - гений, утопил скам в унитазе.

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