Хуммельс отверг выгодное предложение "Юнайтед"
Перед возвращением в дортмундскую "Боруссию" защитник Матс Хуммельс отклонил выгодное предложение "Манчестер Юнайтед".
На текущей неделе стало известно, что 30-летний Хуммельс возвращается из "Баварии" в "Боруссию", которую он покинул три года назад.
Как сообщает немецкое издание Bild, "Юнайтед" предлагал Матсу гораздо более выгодные в финансовом плане условия, однако защитник выбрал "Боруссию" по спортивным соображениям.
Ключевым фактором для Хуммельса стало то, что "красные дьяволы" в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, в отличие от клуба из Дортмунда.
Добавим, это не первый раз, когда Хуммельса сватают в "Юнайтед". Также "дьяволы" интересовались Матсом в период Луи Ван Галя, бывшего тренера "Баварии".
22.06.2019 16:00
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Это классика. Не с ле же играть.
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Опять в окне мю очередной взмах писюна.
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Так много было инфы, что мю им интересуется. По-любому Верняк. Особенно тридцатилетний неликвид, который последние 2 года играет на уровне смолинга. Но сосяр неплохо новость собрала, им я и передаю привет.
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Дважды пос*ал на мюсорщиков.
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Такое ощущение складывается, что Му му хотят скупить всех игроков кто выше среднего) там хотели-отказали, тут хотели-не дают)) напоминают собаку дикую))
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снова золотой дождь на помойку и их тупых адептов
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долбоебы купите хименеса
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Вротворд - гений, утопил скам в унитазе.
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