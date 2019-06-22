Хуммельс отверг выгодное предложение "Юнайтед"

Перед возвращением в дортмундскую "Боруссию" защитник Матс Хуммельс отклонил выгодное предложение "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе стало известно, что 30-летний Хуммельс возвращается из "Баварии" в "Боруссию", которую он покинул три года назад.



Как сообщает немецкое издание Bild, "Юнайтед" предлагал Матсу гораздо более выгодные в финансовом плане условия, однако защитник выбрал "Боруссию" по спортивным соображениям.



Ключевым фактором для Хуммельса стало то, что "красные дьяволы" в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, в отличие от клуба из Дортмунда.



Добавим, это не первый раз, когда Хуммельса сватают в "Юнайтед". Также "дьяволы" интересовались Матсом в период Луи Ван Галя, бывшего тренера "Баварии".