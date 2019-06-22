"Вест Хэм" не отпустит Арнаутовича

Марко Арнаутович "Вест Хэм" исключает расставание с нападающим Марко Арнаутовичем в это трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, Арнаутович значится в списке трансферных целей своего бывшего клуба "Интера", позади Ромелу Лукаку из "Интера" и Эдина Джеко из "Ромы".

Также в услугах 30-летнего игрока сборной Австрии заинтересованы "Рома" и "Фиорентина", однако переезд Арнаутовича назад в Серию А исключен.

"Вест Хэм" не собирается продавать никого из своих лучших игроков, заняв в отношении Марко столь же жесткую позицию, как и в отношении Иссы Диопы с Декланом Райсом.

Спекуляции насчет Арнаутовича появились спустя всего полгода после того, как Марко едва не уехал в Китай. Тогда лондонцам удалось переубедить игрока, и тот даже заключил новый контракт.


Метки Арнаутович, Вест Хэм, Интер

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 15:00

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  1. ivan-4milan 22.06.2019 15:33 # ivan-4milan
    Когда только два могучих босса затащат ВестХэм в 4-ку... молодцы стараются!

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