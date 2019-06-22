"Вест Хэм" не отпустит Арнаутовича

"Вест Хэм" исключает расставание с нападающим Марко Арнаутовичем в это трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, Арнаутович значится в списке трансферных целей своего бывшего клуба "Интера", позади Ромелу Лукаку из "Интера" и Эдина Джеко из "Ромы".



Также в услугах 30-летнего игрока сборной Австрии заинтересованы "Рома" и "Фиорентина", однако переезд Арнаутовича назад в Серию А исключен.



"Вест Хэм" не собирается продавать никого из своих лучших игроков, заняв в отношении Марко столь же жесткую позицию, как и в отношении Иссы Диопы с Декланом Райсом.



Спекуляции насчет Арнаутовича появились спустя всего полгода после того, как Марко едва не уехал в Китай. Тогда лондонцам удалось переубедить игрока, и тот даже заключил новый контракт.