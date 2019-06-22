Перишич хочет перейти в "Арсенал"
Вингер "Интера" Иван Перишич хочет перейти в "Арсенал", однако у "канониров" в данный момент нет свободных денег на приобретение игрока сборной Хорватии.
Как известно, в свое время заполучить Перишича хотел бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако двум клубам не удалось договориться по цене, несмотря на готовность Ивана перебраться в Премьер-Лигу.
Этим летом желание Перишича попробовать себя в английском футболе может исполниться. "Интер" уже не собирается удерживать Ивана, а даже наоборот — клубу Серии А нужны средства на приобретение нападающего Ромелу Лукаку из "Юнайтед".
Как сообщает FCInterNews, клуб с "Сан-Сиро" хочет за 30-летнего хорвата 30-35 миллионов евро (26.8-31.3 млн. фунтов), а это львиная доля от всего трансферного бюджета "Арсенала" на лето.
Впрочем, не только "канониры" обратили внимание на доступность Перишича. Свои предложения насчет Ивана также могут сделать "Вест Хэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон".
22.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
Такие в мю обычно уходят
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Не пройдет медосмотр. Хотеть в АрсеНАЛ - это симптом серьезного заболевания психики
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мля, ему уже 30
предтопом был пару лет назад, но засиделся в болоте итальянском
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Каждая трансферная новость про Арсенал заканчивается тем, что у них нет денег. лол
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Вот и настало время, когда у ВХ, Лестера или волков финансовые возможности не хуже, а то и лучше, чем у Арсенала. Привет Кронке.)
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