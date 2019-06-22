Вингер "Интера" Иван Перишич хочет перейти в "Арсенал", однако у "канониров" в данный момент нет свободных денег на приобретение игрока сборной Хорватии.

Как известно, в свое время заполучить Перишича хотел бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако двум клубам не удалось договориться по цене, несмотря на готовность Ивана перебраться в Премьер-Лигу.



Этим летом желание Перишича попробовать себя в английском футболе может исполниться. "Интер" уже не собирается удерживать Ивана, а даже наоборот — клубу Серии А нужны средства на приобретение нападающего Ромелу Лукаку из "Юнайтед".



Как сообщает FCInterNews, клуб с "Сан-Сиро" хочет за 30-летнего хорвата 30-35 миллионов евро (26.8-31.3 млн. фунтов), а это львиная доля от всего трансферного бюджета "Арсенала" на лето.



Впрочем, не только "канониры" обратили внимание на доступность Перишича. Свои предложения насчет Ивана также могут сделать "Вест Хэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон".