Перишич хочет перейти в "Арсенал"

Иван Перишич Вингер "Интера" Иван Перишич хочет перейти в "Арсенал", однако у "канониров" в данный момент нет свободных денег на приобретение игрока сборной Хорватии.

Как известно, в свое время заполучить Перишича хотел бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако двум клубам не удалось договориться по цене, несмотря на готовность Ивана перебраться в Премьер-Лигу.

Этим летом желание Перишича попробовать себя в английском футболе может исполниться. "Интер" уже не собирается удерживать Ивана, а даже наоборот — клубу Серии А нужны средства на приобретение нападающего Ромелу Лукаку из "Юнайтед".

Как сообщает FCInterNews, клуб с "Сан-Сиро" хочет за 30-летнего хорвата 30-35 миллионов евро (26.8-31.3 млн. фунтов), а это львиная доля от всего трансферного бюджета "Арсенала" на лето.

Впрочем, не только "канониры" обратили внимание на доступность Перишича. Свои предложения насчет Ивана также могут сделать "Вест Хэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон".


Метки Арсенал, Интер, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 14:00

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  1. mixmaster 22.06.2019 15:05 # mixmaster
    Такие в мю обычно уходят

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  2. germes 22.06.2019 14:43 # germes
    Не пройдет медосмотр. Хотеть в АрсеНАЛ - это симптом серьезного заболевания психики

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  3. stamford-bridge 22.06.2019 14:19 # stamford-bridge
    мля, ему уже 30
    предтопом был пару лет назад, но засиделся в болоте итальянском

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  4. fc-oil 22.06.2019 14:07 # fc-oil
    Каждая трансферная новость про Арсенал заканчивается тем, что у них нет денег. лол

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  5. lampard78 22.06.2019 14:04 # lampard78
    Вот и настало время, когда у ВХ, Лестера или волков финансовые возможности не хуже, а то и лучше, чем у Арсенала. Привет Кронке.)

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