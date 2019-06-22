Новый тренер "Челси" определит судьбу Алонсо и Дзаппакосты

Одна из первых задач для нового главного тренера "Челси" — определить дальнейшую судьбу крайних защитников Маркоса Алонсо и Давиде Дзаппакосты.

Алонсо и Дзаппакоста были разочарованы своими ролями в минувшем сезоне при Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" и вовсю помышляют об отъезде со "Стэмфорд Бридж".



У Маркоса уже есть вариант с переходом в "Атлетико" на замену Люке Эрнандесу, а Давиде тоскует по родной Италии, сообщает The Telegraph.



По всей видимости, преемником Сарри на тренерском мостике "Челси" станет Фрэнк Лэмпард, и в первую очередь ему предстоит определиться со своими планами в отношении двух этих игроков.



Важно отметить, что "синие" находятся под трансферным запретом, поэтому не смогут купить кого-либо на замену Алонсо или Дзаппакосте, если те уйдут.



Ситуацию усугубляет тот факт, что молодой правый защитник Рис Джеймс, на которого Лэмпард мог бы сделать ставку, тяжело травмирован.