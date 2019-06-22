Новый тренер "Челси" определит судьбу Алонсо и Дзаппакосты

Маркос Алонсо и Давиде Дзаппакоста Одна из первых задач для нового главного тренера "Челси" — определить дальнейшую судьбу крайних защитников Маркоса Алонсо и Давиде Дзаппакосты.

Алонсо и Дзаппакоста были разочарованы своими ролями в минувшем сезоне при Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" и вовсю помышляют об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

У Маркоса уже есть вариант с переходом в "Атлетико" на замену Люке Эрнандесу, а Давиде тоскует по родной Италии, сообщает The Telegraph.

По всей видимости, преемником Сарри на тренерском мостике "Челси" станет Фрэнк Лэмпард, и в первую очередь ему предстоит определиться со своими планами в отношении двух этих игроков.

Важно отметить, что "синие" находятся под трансферным запретом, поэтому не смогут купить кого-либо на замену Алонсо или Дзаппакосте, если те уйдут.

Ситуацию усугубляет тот факт, что молодой правый защитник Рис Джеймс, на которого Лэмпард мог бы сделать ставку, тяжело травмирован.


Метки Алонсо, Дзаппакоста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 13:00

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  1. yela 22.06.2019 15:33 # yela
    Там не тренер, а ситуация с баном будет решать.

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  2. ivan-4milan 22.06.2019 14:50 # ivan-4milan
    Алонсо супер игрок:спасибо Конте за доставленное удовольствие, еще принесет пользу Челси , его проходы и голы,супер стандарты! Дзап тоже начинал набирать обороты... Лэмпс нафиг ему надо так рано в Челси...я понимаю с баранами в АПЛ... и на радостной новости велком.. Гаттузо можно попробавать...или Авраам Грант... вот Чех на мажоре возвращается с кубком ЛЕ...Френк допустим выйдет с баранами в АПЛ и у Ливера + дерби , у мю + дерби ... а то сейчас только один Терри с Виллой будут биться за себя и того парня...

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  3. gidro-met 22.06.2019 14:30 # gidro-met
    ну Алонсо взади - мегадно/ можно Дзаппу оставить и Эмерсона Палмери

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  4. stamford-bridge 22.06.2019 13:39 # stamford-bridge
    xyево с баном, днарей особо не посливаешь

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  5. mixmaster 22.06.2019 13:03 # mixmaster
    Бан жжи, продлить обоих и обои продлить

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