Новый тренер "Челси" определит судьбу Алонсо и Дзаппакосты
Одна из первых задач для нового главного тренера "Челси" — определить дальнейшую судьбу крайних защитников Маркоса Алонсо и Давиде Дзаппакосты.
Алонсо и Дзаппакоста были разочарованы своими ролями в минувшем сезоне при Маурицио Сарри в качестве главного тренера "синих" и вовсю помышляют об отъезде со "Стэмфорд Бридж".
У Маркоса уже есть вариант с переходом в "Атлетико" на замену Люке Эрнандесу, а Давиде тоскует по родной Италии, сообщает The Telegraph.
По всей видимости, преемником Сарри на тренерском мостике "Челси" станет Фрэнк Лэмпард, и в первую очередь ему предстоит определиться со своими планами в отношении двух этих игроков.
Важно отметить, что "синие" находятся под трансферным запретом, поэтому не смогут купить кого-либо на замену Алонсо или Дзаппакосте, если те уйдут.
Ситуацию усугубляет тот факт, что молодой правый защитник Рис Джеймс, на которого Лэмпард мог бы сделать ставку, тяжело травмирован.
22.06.2019 13:00
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Последние комментарии:
Там не тренер, а ситуация с баном будет решать.
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Алонсо супер игрок:спасибо Конте за доставленное удовольствие, еще принесет пользу Челси , его проходы и голы,супер стандарты! Дзап тоже начинал набирать обороты... Лэмпс нафиг ему надо так рано в Челси...я понимаю с баранами в АПЛ... и на радостной новости велком.. Гаттузо можно попробавать...или Авраам Грант... вот Чех на мажоре возвращается с кубком ЛЕ...Френк допустим выйдет с баранами в АПЛ и у Ливера + дерби , у мю + дерби ... а то сейчас только один Терри с Виллой будут биться за себя и того парня...
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ну Алонсо взади - мегадно/ можно Дзаппу оставить и Эмерсона Палмери
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xyево с баном, днарей особо не посливаешь
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Бан жжи, продлить обоих и обои продлить
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