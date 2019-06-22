Скаут "Эвертона": "Переход Кулибали в "Ливерпуль" стал бы катастрофой для остальных"
Скаут "Эвертона" Карло Джакомуцци считает, что переход защитника "Наполи" Калиду Кулибали в "Ливерпуль" стал бы катастрофой для конкурентов "красных" по Премьер-Лиге.
В минувшем сезоне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успел попробовать в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны и Жоэля Матипа, и Джо Гомеса, и Деяна Ловрена.
Среди болельщиков мерсисайдского клуба популярно мнение, что такая ротация ни к чему, а в связку к Ван Дейку лучше купить другого защитника топ-уровня, и Кулибали называется одним из кандидатов на эту роль. Представитель "Эвертона" опасается, что это сделает оборону "красных" непроходимой.
"В эти дни "Манчестер Юнайтед" выглядит ловушкой. "Сити"? Если Гвардиола примет решение купить, они купят".
"Наполи" хочет 130 миллионов евро? В Англии есть четыре команды, которые могут заплатить такое количество денег".
"Ливерпуль"? Они получили так много денег от Лиги Чемпионов, от Федерации и своих спонсоров, что могут купить двух Кулибали. Это стало бы катастрофой для остальных, которым пришлось бы изобретать способы преодолеть их оборону", — сообщил Джакомуцци радиостанции Marte.
22.06.2019 12:00
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Никогда Кулибали не перейдет в бестрофейную помойку, какую он возил мордой по полу на обоссаном Энфилде в предыдущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Скриньте.
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Кулибали крутой защитник! Лучше бы Маур его купил.Че то Реал не суетится. Ливерпуль перебьется , Ньюкасл и Маур купят.
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Согласен, нет не проходимых защитников... Цену набивают, просто
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Чушь сказал, они же не роботы, а люди, за это и смотрим футбол, что в игре не всегда выигрывает, тот кто сильнее или техничнее, выигрывает ум и характер
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