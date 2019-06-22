Поль Погба позвонил Сарри

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба позвонил новоиспеченному главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри, попросив того вызволить его с "Олд Траффорд".

Неделю назад Погба лично заявил, что открыт к уходу с "Юнайтед" и хочет откликнуться на новый вызов. Это только усилило спекуляции вокруг 26-летнего француза, которого сватают в "Реал" и "Ювентус".

У прессы до сих пор нет единого мнения, чего больше хочет сам Поль — поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде или вернуться в Турин.

По информации итальянского издания Tuttosport, Погба "отчаянно хочет" снова выступать за "Ювентус", который он покинул три года назад в статусе самого дорого футболиста мира.

Полю даже удалось раздобыть телефонный номер Сарри, которому он позвонил и попросил приложить дополнительные усилия, чтобы убедить "Юнайтед" пойти на сделку.

Проблема для Погба в том, что "красные дьяволы" не помышляют о расставании с ним, и только компенсация в 150 миллионов фунтов заставит их изменить свое мнение.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сарри, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2986

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  1. quavo 22.06.2019 11:30 # quavo
    Имхо в юве лучше, давления нет такого как в реале, да и подбор игррков сейчас там выше. + италия > испании

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  2. joke-dz 22.06.2019 11:27 # joke-dz
    Будущий капитан, говорили они

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  3. chebrec 22.06.2019 11:02 # chebrec
    Ахахахахахахаха нормально нормально!!!

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  4. fc-oil 22.06.2019 11:00 # fc-oil
    Вот будет ржака, если Сосали уволят и придет Хосе.

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  5. mototroller 22.06.2019 10:57 # mototroller
    Канте дал номер

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  6. tvinkovod 22.06.2019 10:56 # tvinkovod
    да блять слейте этого черного пидорка уже

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  7. botan1k 22.06.2019 10:32 # botan1k
    Будет с Роналдом делить "роль Кэпы" в команде Сарри.

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  8. sisyazavr 22.06.2019 10:29 # sisyazavr
    Лааол, на волю хочет. Отношения с клубом чисто в стиле муму

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  9. dom1no 22.06.2019 10:04 # dom1no
    Посикает ли Сарри на скам еще раз?

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