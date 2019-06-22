Поль Погба позвонил Сарри

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба позвонил новоиспеченному главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри, попросив того вызволить его с "Олд Траффорд".

Неделю назад Погба лично заявил, что открыт к уходу с "Юнайтед" и хочет откликнуться на новый вызов. Это только усилило спекуляции вокруг 26-летнего француза, которого сватают в "Реал" и "Ювентус".



У прессы до сих пор нет единого мнения, чего больше хочет сам Поль — поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде или вернуться в Турин.



По информации итальянского издания Tuttosport, Погба "отчаянно хочет" снова выступать за "Ювентус", который он покинул три года назад в статусе самого дорого футболиста мира.



Полю даже удалось раздобыть телефонный номер Сарри, которому он позвонил и попросил приложить дополнительные усилия, чтобы убедить "Юнайтед" пойти на сделку.



Проблема для Погба в том, что "красные дьяволы" не помышляют о расставании с ним, и только компенсация в 150 миллионов фунтов заставит их изменить свое мнение.