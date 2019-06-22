Поль Погба позвонил Сарри
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба позвонил новоиспеченному главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри, попросив того вызволить его с "Олд Траффорд".
Неделю назад Погба лично заявил, что открыт к уходу с "Юнайтед" и хочет откликнуться на новый вызов. Это только усилило спекуляции вокруг 26-летнего француза, которого сватают в "Реал" и "Ювентус".
У прессы до сих пор нет единого мнения, чего больше хочет сам Поль — поработать со своим легендарным соотечественником Зинедином Зиданом в Мадриде или вернуться в Турин.
По информации итальянского издания Tuttosport, Погба "отчаянно хочет" снова выступать за "Ювентус", который он покинул три года назад в статусе самого дорого футболиста мира.
Полю даже удалось раздобыть телефонный номер Сарри, которому он позвонил и попросил приложить дополнительные усилия, чтобы убедить "Юнайтед" пойти на сделку.
Проблема для Погба в том, что "красные дьяволы" не помышляют о расставании с ним, и только компенсация в 150 миллионов фунтов заставит их изменить свое мнение.
22.06.2019 10:00
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Имхо в юве лучше, давления нет такого как в реале, да и подбор игррков сейчас там выше. + италия > испании
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Будущий капитан, говорили они
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Ахахахахахахаха нормально нормально!!!
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Вот будет ржака, если Сосали уволят и придет Хосе.
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Канте дал номер
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да блять слейте этого черного пидорка уже
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Будет с Роналдом делить "роль Кэпы" в команде Сарри.
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Лааол, на волю хочет. Отношения с клубом чисто в стиле муму
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Посикает ли Сарри на скам еще раз?
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