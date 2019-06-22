Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор собирается вернуться в Премьер-Лигу этим летом.

Свой последний матч в Англии Адебайор сыграл еще в 2016 году, проведя полсезона в "Кристал Пэлас". Затем Эммануэль выступал за турецкий "Истанбул Башакшехир", с которым накануне договорился о прекращении сотрудничества.



Теперь 35-летний тоголезец снова доступен свободным агентом и готов выслушать предложения клубов Премьер-Лиги. В качестве претендентов на Адебайора The Sun называет "Вест Хэм", "Шеффилд Юнайтед" и "Уотфорд".



Также сообщается, что сам Адебайор предпочитает вернуться в Лондон. В этом плане "Вест Хэм" имеет преимущество над конкурентами и видит в Эммануэле замену для Энди Кэрролла, который уже покинул клуб.