Предложение "Арсенала" по Тирни отклонено

Стартовое предложение "Арсенала" о покупке левого защитника "Селтика" Кирана Тирни в размере 15 миллионов фунтов было отклонено.

Несмотря на то, что у Тирни есть контракт до 2023 года, чемпионы Шотландии открыты к продаже своей молодой звезды по выгодной цене, утверждает The Sun.



"Селтик" готов выслушать предложения по 22-летнему защитнику, в конце мая перенесшему двойную операцию на грыже, начиная от суммы в 25 млн. фунтов.



Как видно, стартовое предложение "канониров" не дотягивает до этой суммы, хотя лондонцы и были готовы дополнительно включить в сделку одного из игроков вроде Карла Дженкинсона, Эмиля Смит-Роу или Эдди Нкетиа.



Близкий к "Арсеналу" источник утверждает, что в ближайшие дни лондонский клуб направит улучшенное предложение по Тирни, в котором Унаи Эмери видит замену для 33-летнего Начо Монреаля.