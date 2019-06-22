Виллиан отклонил роскошное предложение из Китая

Вингер "Челси" Виллиан отклонил роскошное предложение китайского клуба "Шанхай Шеньхуа".

В данный момент у Виллиана остается только один год по контракту с "синими", что подогревает спекуляции насчет возможного ухода игрока сборной Бразилии со "Стэмфорд Бридж".



Ранее Виллиана сватали в "Барселону" и "Атлетико", а теперь и богатый клуб из Китая решил попытать удачу и переманить экс-игрока "Анжи".



Как сообщает Daily Mirror, "Шанхай Шеньхуа" предложил Виллиану трехлетний контракт с базовой зарплатой в 10.8 миллионов фунтов в год. Этот контракт предусматривал обширную бонусную шкалу за участие в матчах, результативные действия и выигранные трофеи.



Кроме того, в рамках контракта "Шанхай Шеньхуа" был готов предоставить Виллиану съемное жилье, два автомобиля с водителями и авиаперелеты.



Однако 30-летний бразилец ответил на это предложение отказом и теперь, судя по всему, подпишет новый контракт с "Челси" на два года.



Даже если бы Виллиан попросился в Китай, заблокировать сделку мог бы "Челси", ведь ранее этим летом "синие" уже понесли одну ощутимую потерю для атакующей линии, отпустив в "Реал" Эдена Азара.