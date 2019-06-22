Виллиан отклонил роскошное предложение из Китая

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан отклонил роскошное предложение китайского клуба "Шанхай Шеньхуа".

В данный момент у Виллиана остается только один год по контракту с "синими", что подогревает спекуляции насчет возможного ухода игрока сборной Бразилии со "Стэмфорд Бридж".

Ранее Виллиана сватали в "Барселону" и "Атлетико", а теперь и богатый клуб из Китая решил попытать удачу и переманить экс-игрока "Анжи".

Как сообщает Daily Mirror, "Шанхай Шеньхуа" предложил Виллиану трехлетний контракт с базовой зарплатой в 10.8 миллионов фунтов в год. Этот контракт предусматривал обширную бонусную шкалу за участие в матчах, результативные действия и выигранные трофеи.

Кроме того, в рамках контракта "Шанхай Шеньхуа" был готов предоставить Виллиану съемное жилье, два автомобиля с водителями и авиаперелеты.

Однако 30-летний бразилец ответил на это предложение отказом и теперь, судя по всему, подпишет новый контракт с "Челси" на два года.

Даже если бы Виллиан попросился в Китай, заблокировать сделку мог бы "Челси", ведь ранее этим летом "синие" уже понесли одну ощутимую потерю для атакующей линии, отпустив в "Реал" Эдена Азара.


Метки Виллиан, Челси, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 07:00

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  1. farot 22.06.2019 08:22 # farot
    на удивление амбициозный латинос

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  2. danyar 22.06.2019 08:13 # danyar
    Потеря не велика за хорошие бабки надо продать есть кем заменит молодежь на подходе китайские бабло не помешает

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  3. andrew10 22.06.2019 07:49 # andrew10
    Это вам не Корасско

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