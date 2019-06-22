"Юнайтед" уверен в новом контракте с Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к тому, чтобы положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт.

Как известно, от действующего контракта Де Хеа остается только 12 месяцев. Казалось, эта ситуация может подтолкнуть "красных дьяволов" к продаже игрока сборной Испании уже этим летом.



О расставании с "Юнайтед" задумывался и сам Давид, ведь перспективы команды Оле Гуннара Сульшера бороться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в обозримом будущем весьма сомнительны.



Де Хеа имеет полное право чувствовать, что ему не хватает трофеев. Обладая репутацией одного из лучших голкиперов мира, 28-летний испанец может похвастать лишь одним титулом лиги — выигранным в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона (2012/13).



Среди заинтересованных в Де Хеа клубов назывались "Реал" и ПСЖ, однако после провальной для Давида концовки сезона они передумали покупать первого номера "дьяволов".



Сложившаяся ситуация оказалась на руку "Юнайтед", позволив клубу совершить прорыв в переговорах со своим голкипером о новом контракте.



С начало календарного года на руках у Де Хеа было предложение о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас "дьяволы" готовы предложить Давиду еще больше — 350 тыс. фунтов каждые семь дней — и уверены, что испанец согласится на эти условия.



Ожидается, что Де Хеа, сейчас получающий 200 тыс. фунтов каждый день, подпишет четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Новая сделка сделает Давида самым высокооплачиваемым голкипером мира.