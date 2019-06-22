"Юнайтед" уверен в новом контракте с Де Хеа
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к тому, чтобы положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт.
Как известно, от действующего контракта Де Хеа остается только 12 месяцев. Казалось, эта ситуация может подтолкнуть "красных дьяволов" к продаже игрока сборной Испании уже этим летом.
О расставании с "Юнайтед" задумывался и сам Давид, ведь перспективы команды Оле Гуннара Сульшера бороться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в обозримом будущем весьма сомнительны.
Де Хеа имеет полное право чувствовать, что ему не хватает трофеев. Обладая репутацией одного из лучших голкиперов мира, 28-летний испанец может похвастать лишь одним титулом лиги — выигранным в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона (2012/13).
Среди заинтересованных в Де Хеа клубов назывались "Реал" и ПСЖ, однако после провальной для Давида концовки сезона они передумали покупать первого номера "дьяволов".
Сложившаяся ситуация оказалась на руку "Юнайтед", позволив клубу совершить прорыв в переговорах со своим голкипером о новом контракте.
С начало календарного года на руках у Де Хеа было предложение о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас "дьяволы" готовы предложить Давиду еще больше — 350 тыс. фунтов каждые семь дней — и уверены, что испанец согласится на эти условия.
Ожидается, что Де Хеа, сейчас получающий 200 тыс. фунтов каждый день, подпишет четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Новая сделка сделает Давида самым высокооплачиваемым голкипером мира.
22.06.2019 06:00
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Последние комментарии:
Как Де Хея начал днить, ему сразу 300 кусков предложили, странный клуб, притом что у них Погба и Санчез еле ноги по полю передвигают
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Полюбому останется, каждый год одно и то же
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<Де Хеа, сейчас получающий 200 тыс. фунтов каждый день>
Мишань, нехило он получает
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своими фейлами в конце сезона хотел вынудить клуб продать его, а по итогу сам обосрался и оказался не нужен там, куда хотел свалить
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Вот так докатился некогда грозный муму. Сейчас чтобы удержать своих игроков они вынуждены платить баснословные деньги.
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Наверно пообещали сплавить Санчеса, чтоб он практически с самой большой зп в клубе был (если конечно Погба не проявит свою преданность, и не подпишет новый контакт кусков на 500)
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Зря. Надо было продавать и приглашать Облака.
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Теперь понятно почему МЮ праовалил концовку сезона. Давид на картинке, как макака.
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Дегроиднул в муму.
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Ну че, Вуди, 600 килофунтов в неделю?
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https://www.youtube.com/watch?v=lWRhlJHaopo
смотреть до конца
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Если есть возможность продать за хорошие бабки, то почему бы и нет
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