"Юнайтед" уверен в новом контракте с Де Хеа

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к тому, чтобы положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт.

Как известно, от действующего контракта Де Хеа остается только 12 месяцев. Казалось, эта ситуация может подтолкнуть "красных дьяволов" к продаже игрока сборной Испании уже этим летом.

О расставании с "Юнайтед" задумывался и сам Давид, ведь перспективы команды Оле Гуннара Сульшера бороться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в обозримом будущем весьма сомнительны.

Де Хеа имеет полное право чувствовать, что ему не хватает трофеев. Обладая репутацией одного из лучших голкиперов мира, 28-летний испанец может похвастать лишь одним титулом лиги — выигранным в последнем сезоне сэра Алекса Фергюсона (2012/13).

Среди заинтересованных в Де Хеа клубов назывались "Реал" и ПСЖ, однако после провальной для Давида концовки сезона они передумали покупать первого номера "дьяволов".

Сложившаяся ситуация оказалась на руку "Юнайтед", позволив клубу совершить прорыв в переговорах со своим голкипером о новом контракте.

С начало календарного года на руках у Де Хеа было предложение о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Сейчас "дьяволы" готовы предложить Давиду еще больше — 350 тыс. фунтов каждые семь дней — и уверены, что испанец согласится на эти условия.

Ожидается, что Де Хеа, сейчас получающий 200 тыс. фунтов каждый день, подпишет четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. Новая сделка сделает Давида самым высокооплачиваемым голкипером мира.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. billy-bones 22.06.2019 09:03 # billy-bones
    Как Де Хея начал днить, ему сразу 300 кусков предложили, странный клуб, притом что у них Погба и Санчез еле ноги по полю передвигают

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  2. mancunia-planet 22.06.2019 08:57 # mancunia-planet
    Полюбому останется, каждый год одно и то же

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  3. vasya-mu 22.06.2019 08:30 # vasya-mu
    <Де Хеа, сейчас получающий 200 тыс. фунтов каждый день>
    Мишань, нехило он получает

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  4. farot 22.06.2019 08:25 # farot
    своими фейлами в конце сезона хотел вынудить клуб продать его, а по итогу сам обосрался и оказался не нужен там, куда хотел свалить

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  5. chelsea88 22.06.2019 08:08 # chelsea88
    Вот так докатился некогда грозный муму. Сейчас чтобы удержать своих игроков они вынуждены платить баснословные деньги.

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  6. andrew10 22.06.2019 07:52 # andrew10
    Наверно пообещали сплавить Санчеса, чтоб он практически с самой большой зп в клубе был (если конечно Погба не проявит свою преданность, и не подпишет новый контакт кусков на 500)

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  7. brown-ale 22.06.2019 07:49 # brown-ale
    Зря. Надо было продавать и приглашать Облака.

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  8. ivan-4milan 22.06.2019 07:23 # ivan-4milan
    Теперь понятно почему МЮ праовалил концовку сезона. Давид на картинке, как макака.

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  9. slash-lfc 22.06.2019 07:14 # slash-lfc
    Дегроиднул в муму.

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  10. van-der-slav 22.06.2019 06:32 # van-der-slav
    Ну че, Вуди, 600 килофунтов в неделю?

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  11. only--liverpool 22.06.2019 06:29 # only--liverpool
    https://www.youtube.com/watch?v=lWRhlJHaopo
    смотреть до конца

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  12. januzaj00 22.06.2019 06:02 # januzaj00
    Если есть возможность продать за хорошие бабки, то почему бы и нет

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