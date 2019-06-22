Дуглас Коста открыт к переезду в Премьер-Лигу

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста подтвердил свою готовность отправиться в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, Коста не входит в планы нового главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри. Поговаривают, что чемпионы Серии А хотят использовать Дугласа в качестве разменной монеты для возвращения из "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.



Сам 28-летний игрок сборной Бразилии не уверен в своем будущем, однако не ожидает, что "Ювентус" избавится от него уже в это трансферное окно.



"Хотел бы я поиграть в Премьер-Лиге? Может быть, однажды это и случится. Но я не думаю, что уйду сейчас".



"Мой контракт с "Ювентусом" рассчитан еще на три года. Прямо сейчас у меня нет вариантов, чтобы покинуть "Ювентус". У нас появился новый тренер, и я предвкушаю работу с ним", — приводит слова Косты Daily Express.