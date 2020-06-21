"Атлетико" интересуется Беллерином

"Атлетико" заинтересован в приобретении правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина.

В данный момент Беллерин восстанавливается после тяжелой травмы колена и почти наверняка пропустит несколько первых недель нового сезона, но это не помешало "Атлетико" сделать Эктора одной из своих приоритетных трансферных целей на лето, утверждает The Telegraph.



Интерес к Беллерину существовал еще прошлым летом — тогда насчет Эктора обращался "Ювентус", однако названная "канонирами" цена в 50 миллионов фунтов отпугнула чемпионов Серии А.



"Арсенал" едва ли снизит цену на сей раз, однако в рукаве у "Атлетико" есть козырь. Дело в том, что "матрасники" готовы включить в сделку своего вингера Витоло, с которым главный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком по "Севилье" — вместе они трижды выигрывали Лигу Европы.



Добавим, что у Беллерина остается еще четыре полных года по контракту, который он заключил в ноябре 2016. До своей травмы, полученной в январе, 24-летний испанец успел сыграть 19 матчей в минувшем сезоне Премьер-Лиги.