"Атлетико" интересуется Беллерином

Эктор Беллерин "Атлетико" заинтересован в приобретении правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина.

В данный момент Беллерин восстанавливается после тяжелой травмы колена и почти наверняка пропустит несколько первых недель нового сезона, но это не помешало "Атлетико" сделать Эктора одной из своих приоритетных трансферных целей на лето, утверждает The Telegraph.

Интерес к Беллерину существовал еще прошлым летом — тогда насчет Эктора обращался "Ювентус", однако названная "канонирами" цена в 50 миллионов фунтов отпугнула чемпионов Серии А.

"Арсенал" едва ли снизит цену на сей раз, однако в рукаве у "Атлетико" есть козырь. Дело в том, что "матрасники" готовы включить в сделку своего вингера Витоло, с которым главный тренер "канониров" Унаи Эмери прекрасно знаком по "Севилье" — вместе они трижды выигрывали Лигу Европы.

Добавим, что у Беллерина остается еще четыре полных года по контракту, который он заключил в ноябре 2016. До своей травмы, полученной в январе, 24-летний испанец успел сыграть 19 матчей в минувшем сезоне Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Атлетико, Беллерин, Витоло

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 23:00

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  1. chelsea88 21.06.2019 23:14 # chelsea88
    Мужики будут его пиздить и унижать постоянно.

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  2. xin 21.06.2019 23:09 # xin
    Он такой был или уже в Арсенале стал гейгуннером?

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  3. chebrec 21.06.2019 23:08 # chebrec
    Че за модный приговор?

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  4. lfcynwa 21.06.2019 23:08 # lfcynwa
    если в Арсенали рили отдадут единственного более-менее с головой крайнего заща в обмен на, прости хоспади, Витоло, то будет пробито очередное дно.
    Зашкварнее этого можно только купить Морено в его нынешней форме

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