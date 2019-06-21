МЮ готов отпустить Лукаку за 75 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" открыт к предложениям насчет Ромелу Лукаку и готов отпустить бельгийского нападающего из клуба за 75 миллионов фунтов.

Как известно, претендентом номер один на Лукаку считается "Интер". Ходят слухи, что клуб Серии А готов включить в сделку по Ромелу одного из своих игроков — вроде Ивана Перишича или Мауро Икарди.



По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" готов отпустить Лукаку, но хочет только деньги. "Красные дьяволы" установили за Ромелу ту же цену, за которую они сами купили его у "Эвертона" два года назад.



Стоит отметить, что в данный момент "Интер" все еще находится под санкциями УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей. Эти санкции истекают 30 июня, и до тех пор клуб с "Сан-Сиро" не будет выдвигать свое предложение по Лукаку.



Sky Sports добавляет, что "Интеру" еще нужно найти более 30 млн. фунтов, чтобы позволить себе покупку Лукаку. Итальянский клуб должен будет продать кого-нибудь из имеющихся игроков.