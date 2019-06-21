"Арсенал" надеется купить Умтити или Кимпембе

Самюэль Умтити из "Барселоны" и Преснель Кимпембе из ПСЖ остаются целями для "Арсенала" по укреплению позиции центрального защитника.

Обладая грозной атакой, "канониры" завершили сезон 2018/19 только на пятом месте в Премьер-Лиге, проиграли финал Лиги Европы и остались без путевки в Лигу Чемпионов — команду Унаи Эмери очень подвела хрупкость оборонительной линии.



К укреплению обороны Эмери также подталкивает и неопределенная ситуация с капитаном Лораном Косьелни, который, если верить Foot Mercato, помышляет о возвращении во Францию и уже ведет переговоры с "Лионом" о двухлетнем контракте.



В ближайшие дни "Арсенал" должен завершить приобретение Вильяма Салиба, однако едва ли можно ожидать, что 18-летний француз сразу же станет равноценной заменой Косьелни — Эмери нужен более опытный и зрелый защитник прямо сейчас.



Как сообщает The Independent, "канониры" продолжают интересоваться Умтити в надежде, что Самюэль окажется не нужен "Барселоне" в случае покупки у "Аякса" Маттейса Де Лигта.



Что касается Кимпембе, то он провел неоднозначный сезон, вдобавок из Паскаля сделали козла отпущения после сенсационного вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Манчестер Юнайтед", когда попадание мяча в руку Паскаля привело к назначению рокового пенальти.



23-летний Кимпембе очень заинтересован в том, чтобы воссоединиться с Эмери, однако этот трансфер оценивается в 35 миллионов фунтов, а это почти весь бюджет "Арсенала" на летнее окно.