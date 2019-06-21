Невилл: "Юнайтед" не станет чемпионом в следующие два года"

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не видит у команды Оле Гуннара Сульшера шансов выиграть титул Премьер-Лиги в следующие два года.

Минувший сезон "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции в Премьер-Лиге и теперь затеяли масштабную перестройку. "Юнайтед" может не только пригласить ряд новичков, но и попрощаться с некоторыми из больших звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.

Невилл, сыгравший более 400 матчей за клуб с "Олд Траффорд" в течение 20 лет, считает, что у Сульшера так много работы, что за один сезон этот процесс не завершить.

"Им предстоит многое изменить. И переменой игроков дело не ограничится. Для "Юнайтед" будет невозможно стать чемпионом в следующие два года", — сообщил Невилл Bild.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 20:00

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  1. beatles-red 21.06.2019 20:29 # beatles-red
    После двух лет точно возьмет Чемпионшип

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  2. ivan-4milan 21.06.2019 20:18 # ivan-4milan
    Погба и Лукаку уйдут и все тогда...но и не только они...Глейзеры что ли...

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  3. superperez101 21.06.2019 20:11 # superperez101
    он хотел сказать в следующие пять лет

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