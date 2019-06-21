Невилл: "Юнайтед" не станет чемпионом в следующие два года"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не видит у команды Оле Гуннара Сульшера шансов выиграть титул Премьер-Лиги в следующие два года.

Минувший сезон "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции в Премьер-Лиге и теперь затеяли масштабную перестройку. "Юнайтед" может не только пригласить ряд новичков, но и попрощаться с некоторыми из больших звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.



Невилл, сыгравший более 400 матчей за клуб с "Олд Траффорд" в течение 20 лет, считает, что у Сульшера так много работы, что за один сезон этот процесс не завершить.



"Им предстоит многое изменить. И переменой игроков дело не ограничится. Для "Юнайтед" будет невозможно стать чемпионом в следующие два года", — сообщил Невилл Bild.