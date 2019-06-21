Невилл: "Юнайтед" не станет чемпионом в следующие два года"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не видит у команды Оле Гуннара Сульшера шансов выиграть титул Премьер-Лиги в следующие два года.
Минувший сезон "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции в Премьер-Лиге и теперь затеяли масштабную перестройку. "Юнайтед" может не только пригласить ряд новичков, но и попрощаться с некоторыми из больших звезд вроде Поля Погба и Ромелу Лукаку.
Невилл, сыгравший более 400 матчей за клуб с "Олд Траффорд" в течение 20 лет, считает, что у Сульшера так много работы, что за один сезон этот процесс не завершить.
"Им предстоит многое изменить. И переменой игроков дело не ограничится. Для "Юнайтед" будет невозможно стать чемпионом в следующие два года", — сообщил Невилл Bild.
21.06.2019 20:00
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После двух лет точно возьмет Чемпионшип
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Погба и Лукаку уйдут и все тогда...но и не только они...Глейзеры что ли...
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он хотел сказать в следующие пять лет
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