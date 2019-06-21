"Сити" уверен в приобретении Родри
Боссы "Манчестер Сити" уверены, что приобретение полузащитника "Атлетико" и сборной Испании Родри уже не сорвется.
Включившись в борьбу за Родри в последний момент, "Бавария", как и "Сити", тоже была готова выплатить 62.6 миллионов фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего испанца в качестве отступных.
Однако Evening Standard сообщает со ссылкой на источники в Германии, что представители Родри уже уведомили "Баварию" об отказе игрока продолжить карьеру на "Альянц Арене".
Поскольку других претендентов на Родри в данный момент нет, "горожане" ждут зеленого света от полузащитника, чтобы уладить последние детали и заключить сделку. По всей видимости, это вопрос считанных дней.
Вариант, при котором Родри останется в "Атлетико", исключен. Во-первых, испанец сам уведомил руководство своего клуба о желании уйти. Во-вторых, "матрасники" уже обзавелись ему заменой, накануне завершив приобретение Маркоса Алонсо из "Реала".
Таким образом, Родри станет самым дорогим приобретением в истории "Сити", обеспечив главному тренеру Хосепу Гвардиоле столь необходимую страховку для ветерана Фернандиньо.
21.06.2019 19:00
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Разве Атлетико купил не Льоренте?
А в Атлетико назревает смена поколений - они уже отказались от Хуанфрана и Година, продают Гризмана, Облак просится на выход, вроде бы отпускают Фелипе Луиса. Теперь костяком команды будет Коке, Хименес, Томас и Сауль. Будет интересно посмотреть на новую стаю Симеоне. Интересно, какие плану у них на Лемара? Почему бы не забрать его в аренду с правом выкупа. Как я понял, он свой дебютный сезон провалил.
А самым вкусным вариантом сейчас будет старый состав Реала, им нужно отбивать затраты, а дорогие игроки вроде Бейла и Иско не спешат уходить. Так что всем клубам АПЛ стоит присмотреться к Навасу, Васкесу и Асенсио. Навряд ли они захотят расставаться с последними двумя, но при варианте острой необходимости денежных средств и хорошем предложении Реалу придется кем-то пожертвовать. А Винисиуса и Диаса пригласили недавно и на них точно рассчитывают.
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Какой Маркос Алонсо))) Маркос Льоренте может)))
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Рано радоваться, пока официально не объявят, говорить не о чем!
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Норм покупка
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КОРОЛИ!!!
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всех топарей разобрали , коке с хименесом остались
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