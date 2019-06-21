"Сити" уверен в приобретении Родри

Родри Боссы "Манчестер Сити" уверены, что приобретение полузащитника "Атлетико" и сборной Испании Родри уже не сорвется.

Включившись в борьбу за Родри в последний момент, "Бавария", как и "Сити", тоже была готова выплатить 62.6 миллионов фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего испанца в качестве отступных.

Однако Evening Standard сообщает со ссылкой на источники в Германии, что представители Родри уже уведомили "Баварию" об отказе игрока продолжить карьеру на "Альянц Арене".

Поскольку других претендентов на Родри в данный момент нет, "горожане" ждут зеленого света от полузащитника, чтобы уладить последние детали и заключить сделку. По всей видимости, это вопрос считанных дней.

Вариант, при котором Родри останется в "Атлетико", исключен. Во-первых, испанец сам уведомил руководство своего клуба о желании уйти. Во-вторых, "матрасники" уже обзавелись ему заменой, накануне завершив приобретение Маркоса Алонсо из "Реала".

Таким образом, Родри станет самым дорогим приобретением в истории "Сити", обеспечив главному тренеру Хосепу Гвардиоле столь необходимую страховку для ветерана Фернандиньо.


Метки Атлетико, Бавария, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 19:00

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  1. liverpool888 21.06.2019 20:05 # liverpool888
    Разве Атлетико купил не Льоренте?
    А в Атлетико назревает смена поколений - они уже отказались от Хуанфрана и Година, продают Гризмана, Облак просится на выход, вроде бы отпускают Фелипе Луиса. Теперь костяком команды будет Коке, Хименес, Томас и Сауль. Будет интересно посмотреть на новую стаю Симеоне. Интересно, какие плану у них на Лемара? Почему бы не забрать его в аренду с правом выкупа. Как я понял, он свой дебютный сезон провалил.
    А самым вкусным вариантом сейчас будет старый состав Реала, им нужно отбивать затраты, а дорогие игроки вроде Бейла и Иско не спешат уходить. Так что всем клубам АПЛ стоит присмотреться к Навасу, Васкесу и Асенсио. Навряд ли они захотят расставаться с последними двумя, но при варианте острой необходимости денежных средств и хорошем предложении Реалу придется кем-то пожертвовать. А Винисиуса и Диаса пригласили недавно и на них точно рассчитывают.

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  2. nucha19 21.06.2019 19:59 # nucha19
    Какой Маркос Алонсо))) Маркос Льоренте может)))

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  3. arhangel777 21.06.2019 19:58 # arhangel777
    Рано радоваться, пока официально не объявят, говорить не о чем!

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  4. liverpool1892est 21.06.2019 19:15 # liverpool1892est
    Норм покупка

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  5. griezmann 21.06.2019 19:03 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  6. quavo 21.06.2019 19:03 # quavo
    всех топарей разобрали , коке с хименесом остались

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