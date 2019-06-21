"Сити" уверен в приобретении Родри

Боссы "Манчестер Сити" уверены, что приобретение полузащитника "Атлетико" и сборной Испании Родри уже не сорвется.

Включившись в борьбу за Родри в последний момент, "Бавария", как и "Сити", тоже была готова выплатить 62.6 миллионов фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего испанца в качестве отступных.



Однако Evening Standard сообщает со ссылкой на источники в Германии, что представители Родри уже уведомили "Баварию" об отказе игрока продолжить карьеру на "Альянц Арене".



Поскольку других претендентов на Родри в данный момент нет, "горожане" ждут зеленого света от полузащитника, чтобы уладить последние детали и заключить сделку. По всей видимости, это вопрос считанных дней.



Вариант, при котором Родри останется в "Атлетико", исключен. Во-первых, испанец сам уведомил руководство своего клуба о желании уйти. Во-вторых, "матрасники" уже обзавелись ему заменой, накануне завершив приобретение Маркоса Алонсо из "Реала".



Таким образом, Родри станет самым дорогим приобретением в истории "Сити", обеспечив главному тренеру Хосепу Гвардиоле столь необходимую страховку для ветерана Фернандиньо.