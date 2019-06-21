Лэмпард возглавит "Челси" на следующей неделе

Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" на следующей неделе.

По информации ESPN, владелец "синих" Роман Абрамович уже одобрил кандидатуру Лэмпарда, и теперь лондонцы готовы заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы "Дерби" отпустил своего рулевого на "Стэмфорд Бридж".



Помимо Лэмпарда, с которым будет подписан трехлетний контракт, "Челси" также планирует забрать из "Дерби" ассистента Фрэнка Джоди Морриса и тренера по физической подготовке Криса Джонса.



"Дерби" до последнего надеялся сохранить Лэмпарда и даже был готов предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Фрэнк пожелал вернуться в клуб, лучшим бомбардиром которого он является.



На следующей неделе все формальности будут улажены, и 40-летний англичанин заступит на тренерский мостик "Челси", чтобы работать бок и бок с новоиспеченным советником "синих" Петром Чехом.