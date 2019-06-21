Лэмпард возглавит "Челси" на следующей неделе
Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" на следующей неделе.
По информации ESPN, владелец "синих" Роман Абрамович уже одобрил кандидатуру Лэмпарда, и теперь лондонцы готовы заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы "Дерби" отпустил своего рулевого на "Стэмфорд Бридж".
Помимо Лэмпарда, с которым будет подписан трехлетний контракт, "Челси" также планирует забрать из "Дерби" ассистента Фрэнка Джоди Морриса и тренера по физической подготовке Криса Джонса.
"Дерби" до последнего надеялся сохранить Лэмпарда и даже был готов предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Фрэнк пожелал вернуться в клуб, лучшим бомбардиром которого он является.
На следующей неделе все формальности будут улажены, и 40-летний англичанин заступит на тренерский мостик "Челси", чтобы работать бок и бок с новоиспеченным советником "синих" Петром Чехом.
21.06.2019 18:00
Просмотров: 541
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лемпусик придет рвать и без того порванные пуканы Челчи)
(ответить)
вот будут орево
как сутулого будут иметь все
норм чолчей развалят в новом сезоне
сульшер версия 2 ))))))))))))))
принять мертвый середняк
(ответить)
Лучше бы Конте работал.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий