Лэмпард возглавит "Челси" на следующей неделе

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард должен заступить на должность главного тренера "Челси" на следующей неделе.

По информации ESPN, владелец "синих" Роман Абрамович уже одобрил кандидатуру Лэмпарда, и теперь лондонцы готовы заплатить 4 миллиона фунтов, чтобы "Дерби" отпустил своего рулевого на "Стэмфорд Бридж".

Помимо Лэмпарда, с которым будет подписан трехлетний контракт, "Челси" также планирует забрать из "Дерби" ассистента Фрэнка Джоди Морриса и тренера по физической подготовке Криса Джонса.

"Дерби" до последнего надеялся сохранить Лэмпарда и даже был готов предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Фрэнк пожелал вернуться в клуб, лучшим бомбардиром которого он является.

На следующей неделе все формальности будут улажены, и 40-летний англичанин заступит на тренерский мостик "Челси", чтобы работать бок и бок с новоиспеченным советником "синих" Петром Чехом.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 18:00

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  1. vagifspurs 21.06.2019 18:24 # vagifspurs
    лемпусик придет рвать и без того порванные пуканы Челчи)

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  2. blackdreamer 21.06.2019 18:16 # blackdreamer
    вот будут орево
    как сутулого будут иметь все
    норм чолчей развалят в новом сезоне
    сульшер версия 2 ))))))))))))))
    принять мертвый середняк

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  3. ivan-4milan 21.06.2019 18:05 # ivan-4milan
    Лучше бы Конте работал.

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