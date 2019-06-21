Переход Жоржиньо в "Ювентус" маловероятен
Переход полузащитника "Челси" Жоржиньо в "Ювентус" этим летом маловероятен.
На днях агент Жоржиньо заявил, что его клиент может последовать за главным тренером Маурицио Сарри в "Ювентус", как последовал за ним год назад из "Наполи" в "Челси".
На протяжении последнего года роль Жоржиньо была определяющей для того футбола, в который пытался играть Сарри в "Челси", однако Daily Mail утверждает, что в Турине Маурицио планирует сделать ставку на другого игрока в опорной зоне — Миралема Пьянича.
Кроме того, отказавшись от покупки Жоржиньо, "Ювентус" сэкономит деньги и повысит свои шансы переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" или Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".
Наконец, еще один фактор, препятствующий уходу Жоржиньо — это трансферный запрет, под которым находятся "синие" до конца января 2020.
21.06.2019 17:00
Просмотров: 880
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сарри норм притащил гавно в чолчей
жаль в мс это дно не перешло
(ответить)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(ответить)
Не удалось отцепить этот балласт, а жаль. Хотя и с ним Челси будет ссать на головы портовых бестрофейников. Скриньте.
(ответить)
я думал он в комплекте с сарри идет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий