Переход Жоржиньо в "Ювентус" маловероятен

Переход полузащитника "Челси" Жоржиньо в "Ювентус" этим летом маловероятен.

На днях агент Жоржиньо заявил, что его клиент может последовать за главным тренером Маурицио Сарри в "Ювентус", как последовал за ним год назад из "Наполи" в "Челси".



На протяжении последнего года роль Жоржиньо была определяющей для того футбола, в который пытался играть Сарри в "Челси", однако Daily Mail утверждает, что в Турине Маурицио планирует сделать ставку на другого игрока в опорной зоне — Миралема Пьянича.



Кроме того, отказавшись от покупки Жоржиньо, "Ювентус" сэкономит деньги и повысит свои шансы переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" или Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".



Наконец, еще один фактор, препятствующий уходу Жоржиньо — это трансферный запрет, под которым находятся "синие" до конца января 2020.