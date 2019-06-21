Переход Жоржиньо в "Ювентус" маловероятен

Жоржиньо Переход полузащитника "Челси" Жоржиньо в "Ювентус" этим летом маловероятен.

На днях агент Жоржиньо заявил, что его клиент может последовать за главным тренером Маурицио Сарри в "Ювентус", как последовал за ним год назад из "Наполи" в "Челси".

На протяжении последнего года роль Жоржиньо была определяющей для того футбола, в который пытался играть Сарри в "Челси", однако Daily Mail утверждает, что в Турине Маурицио планирует сделать ставку на другого игрока в опорной зоне — Миралема Пьянича.

Кроме того, отказавшись от покупки Жоржиньо, "Ювентус" сэкономит деньги и повысит свои шансы переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" или Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Наконец, еще один фактор, препятствующий уходу Жоржиньо — это трансферный запрет, под которым находятся "синие" до конца января 2020.


Метки Жоржиньо, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 880

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 21.06.2019 17:24 # blackdreamer
    сарри норм притащил гавно в чолчей
    жаль в мс это дно не перешло

    (ответить)

  2. role-playin 21.06.2019 17:02 # role-playin
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    (ответить)

  3. leon-britton 21.06.2019 17:02 # leon-britton
    Не удалось отцепить этот балласт, а жаль. Хотя и с ним Челси будет ссать на головы портовых бестрофейников. Скриньте.

    (ответить)

  4. denk 21.06.2019 17:02 # denk
    я думал он в комплекте с сарри идет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: