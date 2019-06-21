"Реал" сделал Погба своей целью номер один на остаток лета

"Реал" сделал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба своей целью номер один на остаток летнего трансферного окна.

Этим летом "Реал" уже совершил несколько дорогостоящих приобретений, суммарно потратив около 300 миллионов фунтов, но самый громкий трансфер, возможно, еще впереди, утверждает Goal.



Теперь "Реал" хочет усилиться центральным полузащитником топ-уровня. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан все-таки убедил своего президента Флорентино Переса, что им нужен именно Погба, а не Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма".



Однако в Мадриде не будут спешить с предложением о покупке Поля. "Реал" занял выжидательную позицию и пока собирается освободить место — в составе и в зарплатной ведомости — для соотечественника Зидана.



Интерес к Погба также проявляет и его бывший клуб "Ювентус", однако Goal называет "Реал" большим фаворитом в борьбе за 26-летнего игрока сборной Франции.



Таким образом, сага насчет Поля рискует растянуться на все летнее окно — завершить комплектование состава к началу предсезонного периода 1 июля, как на то надеялся главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, едва ли удастся.