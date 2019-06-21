"Арсенал" сыграет товарищеский матч с "Барселоной"

"Арсенал" договорился о проведении товарищеского матча с "Барселоной" на "Ноу Камп" 4 августа.

Этим летом, готовясь к кампании 2019/20, "канониры" примут участие в престижном предсезонном турне International Champions Cup, в рамках которого они сыграют против "Баварии", "Фиорентины" и "Реала" в Америке.



Также "Арсенал" примет свой традиционный предсезонный турнир Кубок Эмирейтс, где сразится с "Лионом".



31 июля команда Унаи Эмери навестит французский "Анже", а завершит свою предсезонную подготовку выездом к "Барселоне" в рамках Кубка Жоана Гампера — турнира, посвященного президенту-основателю каталонского клуба.



Добавим, что "Барселона" выиграла все три последних соревновательных матча против "Арсенала".