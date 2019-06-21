"Арсенал" сыграет товарищеский матч с "Барселоной"
"Арсенал" договорился о проведении товарищеского матча с "Барселоной" на "Ноу Камп" 4 августа.
Этим летом, готовясь к кампании 2019/20, "канониры" примут участие в престижном предсезонном турне International Champions Cup, в рамках которого они сыграют против "Баварии", "Фиорентины" и "Реала" в Америке.
Также "Арсенал" примет свой традиционный предсезонный турнир Кубок Эмирейтс, где сразится с "Лионом".
31 июля команда Унаи Эмери навестит французский "Анже", а завершит свою предсезонную подготовку выездом к "Барселоне" в рамках Кубка Жоана Гампера — турнира, посвященного президенту-основателю каталонского клуба.
Добавим, что "Барселона" выиграла все три последних соревновательных матча против "Арсенала".
21.06.2019 15:00
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Ла лиге было так больно наблюдать доминирование английских клубов в еврокубках, что решили выставить на товарняк свою лучшую команду против слабейшей из топ-6, дома у Барсы, конечно же. И так немного боль ослабить.
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Нуда не любимая команда Венгера.
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еще один ебанашка объявился. ты не юлька88 случайно?
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Evening Standard:
Трансферный бюджет «Тоттенхэма» составляет 152 млн фунтов (62 млн — часть дохода «Шпор» за проход в финал Лиги Чемпионов, 90 млн — деньги, полученные за телевизионные трансляции).
Также, прибыль от продажи игроков пойдет на трансферы.
COYS!
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ахахахахаххаахха, они просто самоубийцы,ну сколько можно ссать на себя? Мне вас жаль, куниниры)
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