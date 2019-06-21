Дирк Кейт может стать совладельцем "Болтона"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт может стать совладельцем "Болтона", выступающего в Лиге Один.
Кейт завершил игровую карьеру в 2018 году и теперь ищет, где применить свои талант, опыт и капитал, сколоченный за время выступлений на футбольном поле.
38-летний Дирк является одним из нескольких партнеров голландского бизнесмена Роба Янсена, которые хотят инвестировать в клуб Футбольной Лиги.
Сам Янсен не говорит, о каком клубе идет речь, но AD предполагает, что это "Болтон" из третьего английского дивизиона.
"Мы с рядом игроков и бывших игроков, с которыми я веду дела, давно мечтаем вскладчину купить клуб. У нас есть утопичное представление насчет того, как нужно управлять клубом для достижения успеха".
"Я предвкушаю это приключение. Думаю, есть все шансы, что у нас получится", — сообщил Янсен NPO1.
Добавим, что по итогам прошлого сезона "Болтон" покинул Чемпионшип, а в Лиге Один возьмет старт с -12 очками из-за введения внешней администрации в клубе.
21.06.2019 14:00
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На марихуане и гашише бабло сделал
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Неустанный голандець.
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Откуда у этого трудяги столько бобов? Никто не знает его историю после окончания футбольной карьеры?
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