Дирк Кейт может стать совладельцем "Болтона"

Дирк Кейт Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт может стать совладельцем "Болтона", выступающего в Лиге Один.

Кейт завершил игровую карьеру в 2018 году и теперь ищет, где применить свои талант, опыт и капитал, сколоченный за время выступлений на футбольном поле.

38-летний Дирк является одним из нескольких партнеров голландского бизнесмена Роба Янсена, которые хотят инвестировать в клуб Футбольной Лиги.

Сам Янсен не говорит, о каком клубе идет речь, но AD предполагает, что это "Болтон" из третьего английского дивизиона.

"Мы с рядом игроков и бывших игроков, с которыми я веду дела, давно мечтаем вскладчину купить клуб. У нас есть утопичное представление насчет того, как нужно управлять клубом для достижения успеха".

"Я предвкушаю это приключение. Думаю, есть все шансы, что у нас получится", — сообщил Янсен NPO1.

Добавим, что по итогам прошлого сезона "Болтон" покинул Чемпионшип, а в Лиге Один возьмет старт с -12 очками из-за введения внешней администрации в клубе.


Метки Болтон, Кейт

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. zhanbolatassu 21.06.2019 16:17 # zhanbolatassu
    https://youtu.be/kk1Q_GvgxYQ

    (ответить)

  2. liverpool1892est 21.06.2019 15:04 # liverpool1892est
    На марихуане и гашише бабло сделал

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  3. iskander8sg 21.06.2019 14:49 # iskander8sg
    Неустанный голандець.

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  4. vagifspurs 21.06.2019 14:31 # vagifspurs
    Откуда у этого трудяги столько бобов? Никто не знает его историю после окончания футбольной карьеры?

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