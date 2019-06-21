Пулишич сократит летние каникулы

Кристиан Пулишич Полузащитник Кристиан Пулишич планирует присоединиться к "Челси" сразу после окончания Золотого кубка КОНКАКАФ, в ущерб своим летним каникулам.

Напомним, "Челси" еще в январе приобрел Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 57.6 миллионов фунтов, но позволил Кристиану провести остаток сезона в клубе Бундеслиги на правах аренды.

Прибытие 20-летнего полузащитника в стан лондонской команды может быть отложено из-за участия Пулишича в Золотом кубке, где сборная США считается одним из фаворитов. Финал соревнования пройдет 7 июля — через три дня после выхода из отпуска игроков "Челси", которые этим летом не привлечены в свои сборные.

У тех футболистов "Челси", кто играл за сборные, отпуск будет сдвинут, но по информации Evening Standard, Пулишич планирует почти не отдыхать, даже если сборная США выиграет Золотой кубок.

"Челси" отправится в предсезонное турне по Японии спустя неделю после завершения Золотого кубка, и американский новичок "синих" надеется поехать вместе с командой. Пулишич не хочет упускать возможность произвести впечатление на сменщика Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси".

Добавим, Пулишич, вероятно, так и останется единственным приобретением "синих" в летнее окно из-за трансферного запрета, под которым находится клуб. Кристиан видится одним из игроков, которые в новом сезоне попробуют восполнить потерю Эдену Азару.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 21.06.2019 13:25 # vyrentz
    У Пулисика каникулы, осталось дело за малым: купить новый портфель, форму и дневник.

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  2. liverpool1892est 21.06.2019 13:04 # liverpool1892est
    Некоторые коментаторы долбаебы произносят его фамилию на американский манер Пулисик:)

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