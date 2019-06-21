Пулишич сократит летние каникулы

Полузащитник Кристиан Пулишич планирует присоединиться к "Челси" сразу после окончания Золотого кубка КОНКАКАФ, в ущерб своим летним каникулам.

Напомним, "Челси" еще в январе приобрел Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 57.6 миллионов фунтов, но позволил Кристиану провести остаток сезона в клубе Бундеслиги на правах аренды.



Прибытие 20-летнего полузащитника в стан лондонской команды может быть отложено из-за участия Пулишича в Золотом кубке, где сборная США считается одним из фаворитов. Финал соревнования пройдет 7 июля — через три дня после выхода из отпуска игроков "Челси", которые этим летом не привлечены в свои сборные.



У тех футболистов "Челси", кто играл за сборные, отпуск будет сдвинут, но по информации Evening Standard, Пулишич планирует почти не отдыхать, даже если сборная США выиграет Золотой кубок.



"Челси" отправится в предсезонное турне по Японии спустя неделю после завершения Золотого кубка, и американский новичок "синих" надеется поехать вместе с командой. Пулишич не хочет упускать возможность произвести впечатление на сменщика Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси".



Добавим, Пулишич, вероятно, так и останется единственным приобретением "синих" в летнее окно из-за трансферного запрета, под которым находится клуб. Кристиан видится одним из игроков, которые в новом сезоне попробуют восполнить потерю Эдену Азару.