Петр Чех стал советником "Челси"

"Челси" объявил о возвращении в клуб своего бывшего голкипера Петра Чеха, который занял должность советника.

Потеряв место в стартовом составе "Арсенала" в минувшем сезоне, Петр еще в январе прикончил спекуляции насчет своего будущего, объявив о завершении игровой карьеры в мае.



В своем заключительном матче в качестве футболиста Чех вместе с "канонирами" потерпел поражение как раз от "Челси" в финале Лиги Европы.



Теперь 37-летний чех возвращается на "Стэмфорд Бридж", где он провел 11 сезонов, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Ранее ходили слухи, что Петр сразу станет спортивным директором "синих" и фактически заменит Майкла Эменало, чье место до сих пор пустует, однако в реальности Чех был приглашен на роль советника.



В обязанности Чеха входит выстраивание связей между академией и первой командой. Петр будет консультировать "Челси" по всем футбольным вопросам и постарается помочь клубу функционировать как единое целое.



Также сообщается, что Чех получит кабинет на базе в Кобхэме и будет путешествовать с "синими" на все домашние и выездные матчи, производя наблюдения и докладывая об этом наверх.



"Для меня огромная честь снова присоединиться к "Челси", чтобы помочь создать наилучшие условия для развития успеха, которого клуб добился за последние 15 лет. Я предвкушаю это новое испытание и надеюсь использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", — сообщил Чех.