Петр Чех стал советником "Челси"

Петр Чех "Челси" объявил о возвращении в клуб своего бывшего голкипера Петра Чеха, который занял должность советника.

Потеряв место в стартовом составе "Арсенала" в минувшем сезоне, Петр еще в январе прикончил спекуляции насчет своего будущего, объявив о завершении игровой карьеры в мае.

В своем заключительном матче в качестве футболиста Чех вместе с "канонирами" потерпел поражение как раз от "Челси" в финале Лиги Европы.

Теперь 37-летний чех возвращается на "Стэмфорд Бридж", где он провел 11 сезонов, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Ранее ходили слухи, что Петр сразу станет спортивным директором "синих" и фактически заменит Майкла Эменало, чье место до сих пор пустует, однако в реальности Чех был приглашен на роль советника.

В обязанности Чеха входит выстраивание связей между академией и первой командой. Петр будет консультировать "Челси" по всем футбольным вопросам и постарается помочь клубу функционировать как единое целое.

Также сообщается, что Чех получит кабинет на базе в Кобхэме и будет путешествовать с "синими" на все домашние и выездные матчи, производя наблюдения и докладывая об этом наверх.

"Для меня огромная честь снова присоединиться к "Челси", чтобы помочь создать наилучшие условия для развития успеха, которого клуб добился за последние 15 лет. Я предвкушаю это новое испытание и надеюсь использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", — сообщил Чех.


Метки Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. blayzer 21.06.2019 13:48 # blayzer
    Свободу Жержинье.

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  2. j-silver 21.06.2019 13:44 # j-silver
    советник это же вроде юристов так неазывают

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  3. reams 21.06.2019 13:43 # reams
    Когда играл за Чехию был нереальным топом, потом скатился, хоть и был на голову сильнее куртуа, непонятно почему его продали, в Арсе же был одним из самых бесполезных игроков клуба на моей памяти, что то на уровне дебильсона, а по уровню игры даже хуже фаба образца 2007года

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  4. pozitiv4ik 21.06.2019 13:40 # pozitiv4ik
    чех спецом залил финал против чолси
    вот эти его самые любимые голы в ближний угол

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  5. chelsiukpro 21.06.2019 13:38 # chelsiukpro
    Маринка хорошо выгледит!

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  6. mancunia-planet 21.06.2019 13:34 # mancunia-planet
    Пожалуй соглашусь тут с одним пушкарём, красиво

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  7. slash-lfc 21.06.2019 13:33 # slash-lfc
    Запомнят как легенду Арсосала.

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  8. lodi 21.06.2019 13:14 # lodi
    как бы не секелились остальные,только в Челси рил семья,да много проблем как и во всех семьях.очень лампово,с возвращением танкист.

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  9. theo-zm 21.06.2019 13:09 # theo-zm
    Красивая история.
    Он заслужил. Он всегда был синим.
    Одно из самых сильных чувств в футболе связано у меня с чехом
    Он у нас первая выездная игра против Челси.
    И чех идёт в раздевалку.
    И поворачивает в сторону раздевалки Челси.
    Секундное замешательство
    А я это запомнил на всю жизнь.
    Красивая история

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  10. kipeloff89 21.06.2019 12:24 # kipeloff89
    колбасоиды, где будем отмечать трансфер Мбаппе в лфц? Конкурентов за этого топаря у нас вроде как и не осталось, все слились

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  11. januzaj00 21.06.2019 12:15 # januzaj00
    Почему не в шлеме

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  12. jonhson 21.06.2019 12:12 # jonhson
    Также сообщается, что Чех получит кабинет на базе в Кобхэме и будет путешествовать с "синими" на все домашние и выездные матчи, производя наблюдения и докладывая об этом .
    Решили опустиь легенду ниже е плинтуса, стукачем заделали! Вполне по пенсовски))

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  13. alexomck 21.06.2019 12:09 # alexomck
    башку пробили, начал сдавать, кинули ради Куртуа, в оконцовке и в Арсенале на скамью турнули, ещё и в предавший его Челси вернулся. под откос пошёл Чех.

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  14. thegodfather 21.06.2019 12:07 # thegodfather
    Но легенде велком на мосту. Вернулся домой.
    Поссал на гг. Камон красиво

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  15. roberto-89 21.06.2019 12:06 # roberto-89
    Скоро !!!
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  16. thegodfather 21.06.2019 12:06 # thegodfather
    Лол блять, и что значит "советник". Че ща должность то такая? Тех и спорт советник, рофл. А кто эту должность советника занимал до Пети?
    Советник. Кароч ясно, все будет решать и дальше баба.

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  17. mr-lamps 21.06.2019 12:03 # mr-lamps
    топытоп

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  18. roberto-89 21.06.2019 12:03 # roberto-89
    а это телка как там ее зовут ? очень ничего так, секси герл прям, как милая София ))))))))))))

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