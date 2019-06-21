Петр Чех стал советником "Челси"
"Челси" объявил о возвращении в клуб своего бывшего голкипера Петра Чеха, который занял должность советника.
Потеряв место в стартовом составе "Арсенала" в минувшем сезоне, Петр еще в январе прикончил спекуляции насчет своего будущего, объявив о завершении игровой карьеры в мае.
В своем заключительном матче в качестве футболиста Чех вместе с "канонирами" потерпел поражение как раз от "Челси" в финале Лиги Европы.
Теперь 37-летний чех возвращается на "Стэмфорд Бридж", где он провел 11 сезонов, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Ранее ходили слухи, что Петр сразу станет спортивным директором "синих" и фактически заменит Майкла Эменало, чье место до сих пор пустует, однако в реальности Чех был приглашен на роль советника.
В обязанности Чеха входит выстраивание связей между академией и первой командой. Петр будет консультировать "Челси" по всем футбольным вопросам и постарается помочь клубу функционировать как единое целое.
Также сообщается, что Чех получит кабинет на базе в Кобхэме и будет путешествовать с "синими" на все домашние и выездные матчи, производя наблюдения и докладывая об этом наверх.
"Для меня огромная честь снова присоединиться к "Челси", чтобы помочь создать наилучшие условия для развития успеха, которого клуб добился за последние 15 лет. Я предвкушаю это новое испытание и надеюсь использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде достичь еще большего успеха в будущем", — сообщил Чех.
21.06.2019 12:00
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Последние комментарии:
Свободу Жержинье.
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советник это же вроде юристов так неазывают
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Когда играл за Чехию был нереальным топом, потом скатился, хоть и был на голову сильнее куртуа, непонятно почему его продали, в Арсе же был одним из самых бесполезных игроков клуба на моей памяти, что то на уровне дебильсона, а по уровню игры даже хуже фаба образца 2007года
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чех спецом залил финал против чолси
вот эти его самые любимые голы в ближний угол
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Маринка хорошо выгледит!
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Пожалуй соглашусь тут с одним пушкарём, красиво
(ответить)
Запомнят как легенду Арсосала.
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как бы не секелились остальные,только в Челси рил семья,да много проблем как и во всех семьях.очень лампово,с возвращением танкист.
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Красивая история.
Он заслужил. Он всегда был синим.
Одно из самых сильных чувств в футболе связано у меня с чехом
Он у нас первая выездная игра против Челси.
И чех идёт в раздевалку.
И поворачивает в сторону раздевалки Челси.
Секундное замешательство
А я это запомнил на всю жизнь.
Красивая история
(ответить)
колбасоиды, где будем отмечать трансфер Мбаппе в лфц? Конкурентов за этого топаря у нас вроде как и не осталось, все слились
(ответить)
Почему не в шлеме
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Также сообщается, что Чех получит кабинет на базе в Кобхэме и будет путешествовать с "синими" на все домашние и выездные матчи, производя наблюдения и докладывая об этом .
Решили опустиь легенду ниже е плинтуса, стукачем заделали! Вполне по пенсовски))
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башку пробили, начал сдавать, кинули ради Куртуа, в оконцовке и в Арсенале на скамью турнули, ещё и в предавший его Челси вернулся. под откос пошёл Чех.
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Но легенде велком на мосту. Вернулся домой.
Поссал на гг. Камон красиво
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Скоро !!!
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Лол блять, и что значит "советник". Че ща должность то такая? Тех и спорт советник, рофл. А кто эту должность советника занимал до Пети?
Советник. Кароч ясно, все будет решать и дальше баба.
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топытоп
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а это телка как там ее зовут ? очень ничего так, секси герл прям, как милая София ))))))))))))
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