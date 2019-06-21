Коутиньо не уверен, что останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что не исключает свой уход из клуба этим летом.

Перебравшись на "Ноу Камп" из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов в январе 2018, Коутиньо так и не смог оправдать те ожидания, которые на него возлагали. Более того, игра Филиппе даже не дотягивает до того уровня, который он демонстрировал в Англии.



На протяжении последних месяцев болельщики "Барселоны" и испанская пресса открыто выражали свое разочарование 27-летним полузащитником, и тот не исключает, что ему придется уйти.



"Я не знаю, продолжу ли я выступать за "Барселону". Никто не знает свое будущее, а прямо сейчас я сосредоточен на выступлении за сборную Бразилии на Кубке Америки", — цитирует Коутиньо Daily Mail.



Добавим, среди заинтересованных в Филиппе клубов называются "Манчестер Юнайтед" и "Челси", правда, "синие" в данный момент находятся под трансферным запретом.