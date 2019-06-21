Клопп объяснил, почему стал тратить много денег
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, ранее предвзято относившийся к большим тратам на трансферном рынке, объяснил, почему его клуб стал приобретать дорогих игроков.
В начале июня "Ливерпуль" завоевал свой шестой кубок Лиги Чемпионов, получив награду за выдающийся сезон 2018/2019. Помимо победы в европейском турнире, в этом году "красные" набрали рекордные для клуба 97 очков в Премьер-Лиге, уступив взявшему титул "Манчестер Сити" один балл.
Своему успеху команда Юргена Клоппа во многом обязана игре новичков команды. Несмотря на продажу главной звезды клуба Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, "красные" приобрели Виргила Ван Дейка, Алиссона, Наби Кейта и Фабиньо, в общей сложности потратив свыше 240 млн. фунтов в течение 2018 года.
При этом еще в 2016 году, после перехода Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 89 млн. фунтов, Юрген Клопп говорил, что некоторые клубы пытаются "купить успех", добавив, что он сам хочет делать это по-другому. В интервью немецкому изданию ZDF Клопп объяснил, почему изменил тем принципам.
"Когда я был в Германии, у "Баварии" была бездонная яма денег, вроде 100 миллионов фунтов. Сегодня этого хватит лишь на одного центрального защитника. Этой бездонной ямы денег сегодня недостаточно, чтобы купить одного игрока, и это даже не покроет его зарплату!"
"Рынок изменился больше, чем я ожидал, но я придерживаюсь своих слов. Может быть, мои слова неправильно перевели, но моя точка зрения была такова: "Если когда-нибудь в футболе все будет зависеть только от денег, а не от футбола, тогда я уйду". И я до сих пор так считаю".
"Ливерпуль — амбициозный клуб, и если бы мы не тратили столько же денег, сколько другие, то не могли бы с ними соперничать. Все разбрасываются деньгами, значит мы тоже должны", — сообщил Клопп.
21.06.2019 10:00
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Я бы хэйтил, если он остался при своем мнении. В ногу со временем если не пойдешь, тебя сожрут реалии
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вон оил сити потратил 3 лярда толку от этого? до финала ЛЧ дойти не могут
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клещ может хоть еще 3 ван вбздейков взять, все равно зиро эйпиэл трофис будет
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Мешки тратит миллиарды а Толку? 00000000000000000000000АПЛ
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Сразу вспоминается фраза из известного фильма: "Все пабижьали и я пабижьаль"...
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чел принял нынешние реалии футбола вместо того чтобы свенгериться, только лахи осудят
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Мильярд трат, нуль апл
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По делу сказал. Некоторые помойки тратят астрономические суммы на трансферы и зарплату и один хрен посасывают вялого на шестых строчках. Значит всё решают не деньги, а футбол. Аве Клопп
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Батька! Living Legend!
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