Клопп объяснил, почему стал тратить много денег

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, ранее предвзято относившийся к большим тратам на трансферном рынке, объяснил, почему его клуб стал приобретать дорогих игроков.

В начале июня "Ливерпуль" завоевал свой шестой кубок Лиги Чемпионов, получив награду за выдающийся сезон 2018/2019. Помимо победы в европейском турнире, в этом году "красные" набрали рекордные для клуба 97 очков в Премьер-Лиге, уступив взявшему титул "Манчестер Сити" один балл.



Своему успеху команда Юргена Клоппа во многом обязана игре новичков команды. Несмотря на продажу главной звезды клуба Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, "красные" приобрели Виргила Ван Дейка, Алиссона, Наби Кейта и Фабиньо, в общей сложности потратив свыше 240 млн. фунтов в течение 2018 года.



При этом еще в 2016 году, после перехода Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 89 млн. фунтов, Юрген Клопп говорил, что некоторые клубы пытаются "купить успех", добавив, что он сам хочет делать это по-другому. В интервью немецкому изданию ZDF Клопп объяснил, почему изменил тем принципам.



"Когда я был в Германии, у "Баварии" была бездонная яма денег, вроде 100 миллионов фунтов. Сегодня этого хватит лишь на одного центрального защитника. Этой бездонной ямы денег сегодня недостаточно, чтобы купить одного игрока, и это даже не покроет его зарплату!"



"Рынок изменился больше, чем я ожидал, но я придерживаюсь своих слов. Может быть, мои слова неправильно перевели, но моя точка зрения была такова: "Если когда-нибудь в футболе все будет зависеть только от денег, а не от футбола, тогда я уйду". И я до сих пор так считаю".



"Ливерпуль — амбициозный клуб, и если бы мы не тратили столько же денег, сколько другие, то не могли бы с ними соперничать. Все разбрасываются деньгами, значит мы тоже должны", — сообщил Клопп.