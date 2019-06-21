Торрес завершил игровую карьеру

Фернандо Торрес Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Начав свою карьеру в "Атлетико" и успев побыть там капитаном в свои 19 лет, в 2007 году Фернандо откликнулся на зов своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и присоединился к "Ливерпуля".

Фернандо забил 81 гол в 142 матчах за "красных", утвердившись в качестве одного из лучших нападающих мира, но не выиграв никаких трофеев на клубном уровне.

В январе 2011 Торрес был продан в "Челси" за 50 миллионов фунтов, но из-за травм и плохой формы уже не был прежним игроков. Правда, это не помешало Фернандо выиграть Лигу Чемпионов и Кубок Англии с "синими".

После "Челси" Торрес успел поиграть за "Милан" и "Атлетико", а его последним клубом стал японский "Саган Тосу".

Добавим, что Торрес был заметной фигурой и в сборной Испании, вместе с которой он побеждал на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.


Метки Ливерпуль, Торрес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 21.06.2019 10:55 # beatles-red
    Стамбул привил симпатию. Джи, Торрес и Алонсо подкрепили любовь к этому клубу

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  2. aprasion8 21.06.2019 10:51 # aprasion8
    Новость 8 летней давности

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  3. lfc-krr 21.06.2019 10:39 # lfc-krr
    Сколько бы ЭльЧе было б у пенсов, если б не наш топарик?
    Скорее всего, столько же, сколько финалов у сити

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  4. lodi 21.06.2019 10:27 # lodi
    красава.если откинуть его фантастическую игру за портовых и не сравнивать,принёс большую пользу Челси.после Дрогбы и Косты мой любимый нап,Жиру тоже крутой.

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  5. shymkentski 21.06.2019 10:13 # shymkentski
    Мой кумир детства, из за него полюбил Челси

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  6. pistolero-lfc 21.06.2019 10:00 # pistolero-lfc
    Спасибо за светлые воспоминания Фернандо! Настоящий киллер и машина!

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  7. dautov 21.06.2019 09:58 # dautov
    Уважуха, красиво играл, фортовый

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  8. blayzer 21.06.2019 09:54 # blayzer
    Спасибо за игру в Челси. Великий игрок.

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  9. urmat 21.06.2019 09:53 # urmat
    Красавец, выиграл все что мог, уважуха и низкий поклон!

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  10. darvil 21.06.2019 09:45 # darvil
    Ура, самый конченый игрок в истории Челси.

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  11. bmw-e34 21.06.2019 09:39 # bmw-e34
    В школьном возрасте я толком не увлекался клубным футболом... Первый Чемпионат помню в 2002, когда Роналдо забил 9 мячей в девяти матчей(7+2).
    Потом помню Евро-2004, тогда впервые увидел Джеррарда, Бекхэма и Лэмпарда. Помню противостояние Зидана и Бекхэма, когда первый всё таки решил исход встречи. После этого стал фанатом Английской сборной. (Ещё помню Эдгара Давидса).

    ЧМ - 2006 не особо помню.

    В 2007г стал студентом, переехал в город - интернета стало больше, и информации соответственно тоже...
    В 2008 г на Евро топил за Англию... Ну и увидел, что творит Торрес в сборной Испании... Влюбился (в хорошем смысле этого слова). Стал глором Фернандо)) заинтересовался. Потом узнал, что Торрес играет за Ливерпуль, (Ух ты, там ещё и Джеррард играет!) - так в мою жизнь пришел клубный футбол, АПЛ. Стал чаще смотреть матчи и изучать историю. Помню даже сидел на ливерпуль-фан.ру долгое время))
    В 2011г была моральная травма - Торрес перешёл в Челси. Было печально. Но за эти годы я так сильно привязался к Ливерпулю, что уже не мог переставать быть его фанатом.
    Торресы уходят и приходят, а Ливерпуль остаётся. Клуб превыше всего.
    По сей день я остаюсь ярым болельщиком Ливерпуля и наверное останусь им навечно.

    PS: Спасибо Торресу за те минуты жизни, за те эмоции, за ту игру, которую ты мне дарил. Ты всегда останешься в моей жизни, как футболист намбэ уан!
    Я бы с удовольствием вернулся в прошлое, и начал бы всё с самого начала. YNWA.

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  12. chr1s8rown 21.06.2019 09:36 # chr1s8rown
    Мой любиимый комплект формы.
    07-08 сезона
    От этих воротника и круглого узора просто тащусь

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  13. liverpool1892est 21.06.2019 09:26 # liverpool1892est
    Джеррад,Торрес,Суарес....мои самые любимые футболисты!!!

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  14. uyga 21.06.2019 09:26 # uyga
    в сердце моем, жуткий топарь

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  15. lexa-arsenal 21.06.2019 09:24 # lexa-arsenal
    Красава

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  16. gerrard08 21.06.2019 09:18 # gerrard08
    Скокж мне радости в юности приносила его игра.
    Кумир моего детства.
    Всего самого самого Фето

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  17. karimov-mu 21.06.2019 09:15 # karimov-mu
    офигенный был игрок. на своем пике - один из лучших нападающих мира. но из-за продолжительного дерьмового положения жалкого бестрофейного клуба, ему пришлось уйти и разрушить свою форму и карьеру... жалко очень

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  18. only--liverpool 21.06.2019 09:11 # only--liverpool
    Даже круче был чем Мбаппе щас. Как раз нужен такой игрок...

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  19. johnny1905 21.06.2019 09:10 # johnny1905
    А че он с Ливерпулем выиграл &#10067;

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  20. only--liverpool 21.06.2019 09:08 # only--liverpool
    Лучшие годы провел в Ливерпуле. Каратель пенсов и скамов.
    https://www.youtube.com/watch?v=chOraqERGUg

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