Торрес завершил игровую карьеру
Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.
Начав свою карьеру в "Атлетико" и успев побыть там капитаном в свои 19 лет, в 2007 году Фернандо откликнулся на зов своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и присоединился к "Ливерпуля".
Фернандо забил 81 гол в 142 матчах за "красных", утвердившись в качестве одного из лучших нападающих мира, но не выиграв никаких трофеев на клубном уровне.
В январе 2011 Торрес был продан в "Челси" за 50 миллионов фунтов, но из-за травм и плохой формы уже не был прежним игроков. Правда, это не помешало Фернандо выиграть Лигу Чемпионов и Кубок Англии с "синими".
После "Челси" Торрес успел поиграть за "Милан" и "Атлетико", а его последним клубом стал японский "Саган Тосу".
Добавим, что Торрес был заметной фигурой и в сборной Испании, вместе с которой он побеждал на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
21.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
Стамбул привил симпатию. Джи, Торрес и Алонсо подкрепили любовь к этому клубу
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Новость 8 летней давности
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Сколько бы ЭльЧе было б у пенсов, если б не наш топарик?
Скорее всего, столько же, сколько финалов у сити
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красава.если откинуть его фантастическую игру за портовых и не сравнивать,принёс большую пользу Челси.после Дрогбы и Косты мой любимый нап,Жиру тоже крутой.
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Мой кумир детства, из за него полюбил Челси
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Спасибо за светлые воспоминания Фернандо! Настоящий киллер и машина!
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Уважуха, красиво играл, фортовый
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Спасибо за игру в Челси. Великий игрок.
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Красавец, выиграл все что мог, уважуха и низкий поклон!
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Ура, самый конченый игрок в истории Челси.
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В школьном возрасте я толком не увлекался клубным футболом... Первый Чемпионат помню в 2002, когда Роналдо забил 9 мячей в девяти матчей(7+2).
Потом помню Евро-2004, тогда впервые увидел Джеррарда, Бекхэма и Лэмпарда. Помню противостояние Зидана и Бекхэма, когда первый всё таки решил исход встречи. После этого стал фанатом Английской сборной. (Ещё помню Эдгара Давидса).
ЧМ - 2006 не особо помню.
В 2007г стал студентом, переехал в город - интернета стало больше, и информации соответственно тоже...
В 2008 г на Евро топил за Англию... Ну и увидел, что творит Торрес в сборной Испании... Влюбился (в хорошем смысле этого слова). Стал глором Фернандо)) заинтересовался. Потом узнал, что Торрес играет за Ливерпуль, (Ух ты, там ещё и Джеррард играет!) - так в мою жизнь пришел клубный футбол, АПЛ. Стал чаще смотреть матчи и изучать историю. Помню даже сидел на ливерпуль-фан.ру долгое время))
В 2011г была моральная травма - Торрес перешёл в Челси. Было печально. Но за эти годы я так сильно привязался к Ливерпулю, что уже не мог переставать быть его фанатом.
Торресы уходят и приходят, а Ливерпуль остаётся. Клуб превыше всего.
По сей день я остаюсь ярым болельщиком Ливерпуля и наверное останусь им навечно.
PS: Спасибо Торресу за те минуты жизни, за те эмоции, за ту игру, которую ты мне дарил. Ты всегда останешься в моей жизни, как футболист намбэ уан!
Я бы с удовольствием вернулся в прошлое, и начал бы всё с самого начала. YNWA.
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Мой любиимый комплект формы.
07-08 сезона
От этих воротника и круглого узора просто тащусь
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Джеррад,Торрес,Суарес....мои самые любимые футболисты!!!
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в сердце моем, жуткий топарь
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Красава
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Скокж мне радости в юности приносила его игра.
Кумир моего детства.
Всего самого самого Фето
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офигенный был игрок. на своем пике - один из лучших нападающих мира. но из-за продолжительного дерьмового положения жалкого бестрофейного клуба, ему пришлось уйти и разрушить свою форму и карьеру... жалко очень
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Даже круче был чем Мбаппе щас. Как раз нужен такой игрок...
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А че он с Ливерпулем выиграл ❓
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Лучшие годы провел в Ливерпуле. Каратель пенсов и скамов.
https://www.youtube.com/watch?v=chOraqERGUg
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