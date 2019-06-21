Торрес завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

Начав свою карьеру в "Атлетико" и успев побыть там капитаном в свои 19 лет, в 2007 году Фернандо откликнулся на зов своего соотечественника Рафаэля Бенитеса и присоединился к "Ливерпуля".



Фернандо забил 81 гол в 142 матчах за "красных", утвердившись в качестве одного из лучших нападающих мира, но не выиграв никаких трофеев на клубном уровне.



В январе 2011 Торрес был продан в "Челси" за 50 миллионов фунтов, но из-за травм и плохой формы уже не был прежним игроков. Правда, это не помешало Фернандо выиграть Лигу Чемпионов и Кубок Англии с "синими".



После "Челси" Торрес успел поиграть за "Милан" и "Атлетико", а его последним клубом стал японский "Саган Тосу".



Добавим, что Торрес был заметной фигурой и в сборной Испании, вместе с которой он побеждал на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.