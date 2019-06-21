Парлор обвинил Погба в неуважении к "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что Поль Погба ведет себя неуважительно по отношению к "Манчестер Юнайтед", открыто говоря о готовности покинуть клуб.

В минувший уикенд Погба заявил на публику, что ощущает необходимость в новом испытании. Признание Поля лишь усилило и без того мощные спекуляции насчет его перехода в "Реал" или "Ювентус".



По мнению Парлора, 26-летний француз ведет себя недостойно и такими речами проявляет неуважение к своему клубу.



"Спекуляции в газетах есть всегда, и тебе, как игроку, этому не помешать".



"У нас в "Арсенале" было много игроков, которые сталкивались с подобным, но никто из них не выходил и не говорил публично: "Я хочу покинуть клуб". Такие вещи всегда делались правильным образом".



"Патрик Виейра сталкивался с этим каждый сезон. Про него всегда говорили, что он уйдет, и мы привыкли шутить по этому поводу".



"Мы подходили к нему в первый день предсезонного периода и говорили: "Патрик, ты еще здесь? Мы думали, ты уходишь этим летом". И он смеялся в ответ, без каких-либо проблем".



"В этой ситуации можно держаться достойно. Эден Азар ушел из "Челси", но он сделал это правильным образом. Он сделал это, проявив уважение к клубу".



"Ты должен уважать "Манчестер Юнайтед". Никто не может быть важнее "Манчестер Юнайтед", — сообщил Парлор talkSPORT.