Парлор обвинил Погба в неуважении к "Юнайтед"

Поль Погба Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что Поль Погба ведет себя неуважительно по отношению к "Манчестер Юнайтед", открыто говоря о готовности покинуть клуб.

В минувший уикенд Погба заявил на публику, что ощущает необходимость в новом испытании. Признание Поля лишь усилило и без того мощные спекуляции насчет его перехода в "Реал" или "Ювентус".

По мнению Парлора, 26-летний француз ведет себя недостойно и такими речами проявляет неуважение к своему клубу.

"Спекуляции в газетах есть всегда, и тебе, как игроку, этому не помешать".

"У нас в "Арсенале" было много игроков, которые сталкивались с подобным, но никто из них не выходил и не говорил публично: "Я хочу покинуть клуб". Такие вещи всегда делались правильным образом".

"Патрик Виейра сталкивался с этим каждый сезон. Про него всегда говорили, что он уйдет, и мы привыкли шутить по этому поводу".

"Мы подходили к нему в первый день предсезонного периода и говорили: "Патрик, ты еще здесь? Мы думали, ты уходишь этим летом". И он смеялся в ответ, без каких-либо проблем".

"В этой ситуации можно держаться достойно. Эден Азар ушел из "Челси", но он сделал это правильным образом. Он сделал это, проявив уважение к клубу".

"Ты должен уважать "Манчестер Юнайтед". Никто не может быть важнее "Манчестер Юнайтед", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Парлор, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 07:00

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  1. pistolero-lfc 21.06.2019 07:16 # pistolero-lfc
    "Ты должен уважать "Манчестер Юнайтед". Никто не может быть важнее "Манчестер Юнайтед". Уважение, чёрт подери! Уважение! Риспект! Риспек, риспек, Риспек!!!

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  2. xah 21.06.2019 07:09 # xah
    ленивый псевдо мусульманин хренов котакбас мал иттын баласы анасын сигейн олип кал мля

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  3. xah 21.06.2019 07:08 # xah
    задолбал этот нытик уже

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