Парлор обвинил Погба в неуважении к "Юнайтед"
Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что Поль Погба ведет себя неуважительно по отношению к "Манчестер Юнайтед", открыто говоря о готовности покинуть клуб.
В минувший уикенд Погба заявил на публику, что ощущает необходимость в новом испытании. Признание Поля лишь усилило и без того мощные спекуляции насчет его перехода в "Реал" или "Ювентус".
По мнению Парлора, 26-летний француз ведет себя недостойно и такими речами проявляет неуважение к своему клубу.
"Спекуляции в газетах есть всегда, и тебе, как игроку, этому не помешать".
"У нас в "Арсенале" было много игроков, которые сталкивались с подобным, но никто из них не выходил и не говорил публично: "Я хочу покинуть клуб". Такие вещи всегда делались правильным образом".
"Патрик Виейра сталкивался с этим каждый сезон. Про него всегда говорили, что он уйдет, и мы привыкли шутить по этому поводу".
"Мы подходили к нему в первый день предсезонного периода и говорили: "Патрик, ты еще здесь? Мы думали, ты уходишь этим летом". И он смеялся в ответ, без каких-либо проблем".
"В этой ситуации можно держаться достойно. Эден Азар ушел из "Челси", но он сделал это правильным образом. Он сделал это, проявив уважение к клубу".
"Ты должен уважать "Манчестер Юнайтед". Никто не может быть важнее "Манчестер Юнайтед", — сообщил Парлор talkSPORT.
21.06.2019 07:00
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"Ты должен уважать "Манчестер Юнайтед". Никто не может быть важнее "Манчестер Юнайтед". Уважение, чёрт подери! Уважение! Риспект! Риспек, риспек, Риспек!!!
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ленивый псевдо мусульманин хренов котакбас мал иттын баласы анасын сигейн олип кал мля
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задолбал этот нытик уже
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