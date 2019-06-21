Светская хроника за пятницу

Светская хроника Оле Гуннар Сульшер хочет продать Поля Погба. Родри выбрал "Манчестер Сити". Петр Чех и Клод Макелеле возвращаются в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ювентус" надеется опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Goal)

"Ювентус" может использовать своего полузащитника Дугласа Косту в качестве разменной монеты в сделке по приобретению Полю Погба из "Юнайтед". (Calciomercato)

Дуглас Коста открыт к переезду в Премьер-Лигу. (Daily Express)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет продать Погба, поскольку узнал, что этим летом может потратить только 100 миллионов фунтов. (Daily Star)

"Юнайтед" может продать Джесси Лингарда из-за активности вингера в социальных сетях. (Daily Mirror)

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака может присоединиться к "Юнайтед" в ближайшие 48 часов. (The Sun)

Полузащитник "Атлетико" Родри отверг интерес "Баварии", решив продолжить карьеру в "Манчестер Сити". (Kicker)

"Сити" готов пригласить 35-летнего Асьера Риесго из "Эйбара" на роль третьего голкипера. (Manchester Evening News)

"Ливерпуль" готов выплатить 45 млн. фунтов отступных за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо. (Sport)

"Ливерпуль" твердо решил сохранить нападающего Дивока Ориги, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт. (Liverpool Echo)

"Арсенал" не будет платить 30 млн. фунтов за защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (The Sun)

"Наполи" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за крайнего защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Sun)

"Сампдория" отказалась продать защитника Йоакима Андерсена в "Лион" за 16 млн. фунтов. Также на датчанина претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм". (Daily Star)

Другое

Петр Чех займет место директора в "Челси" в течение ближайших 48 часов. (Evening Standard)

Также близок возвращению в "Челси" на тренерскую роль Клод Макелеле. (Evening Standard)

Полузащитник Гранит Джака станет новым капитаном "Арсенала". (Daily Star)

Самая дорогая выездная форма в новом сезоне — у "Ньюкасла", который продает реплику футболки за 65 фунтов.(The Times)


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Автор mihajlo   

Дата 21.06.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 21.06.2019 07:59 # beatles-red
    Видать Клопп без раскачки в июле ебанет пару трансферов и спокойно начнет предсезонку

    (ответить)

  2. slash-lfc 21.06.2019 07:56 # slash-lfc
    Жи есь.

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 21.06.2019 07:42 # pistolero-lfc
    немного мюслей про МЮ:

    итак,
    1. они пригласили Сульшера
    2. продлили контракты с Матой, Янгом, Смоллингом и Джонсом - игроки второго эшелона по меркам АПЛ
    3. отпустили Валенсию - своего капитана
    4. неопределенность вокруг Де Хея, Погба, Лукаку - топ-игроки по меркам АПЛ

    пора бы уже признать, что Вудвард обосрался.
    Удачи МЮ в ЛЕ и Чемпионшипе через пару лет

    (ответить)

  4. melwood-lfc 21.06.2019 07:24 # melwood-lfc
    кэвс дурачки
    спс за Калвера
    тупо своим пиком приблизили обмен Уиггинса
    ехехехех

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  5. pistolero-lfc 21.06.2019 07:13 # pistolero-lfc
    "Сити" готов пригласить 35-летнего Асьера Риесго из "Эйбара" на роль третьего голкипера. (Manchester Evening News)

    эти долба1бы каждый сезон будут вратаря покупать?

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  6. xah 21.06.2019 07:10 # xah
    погбу минимум за 150 млн

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  7. mrjingles 21.06.2019 07:05 # mrjingles
    «в любой непонятной ситуации нужно теребить погбу»
    Оля Горлум

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  8. vladvlad123 21.06.2019 06:32 # vladvlad123
    А если МЮ не продаст Погба, тогда уж покупайте Озила и Бейла. Ну и, конечно, Балотелли - легенду Ливерпуля. Тогда эксперты будут считать не технико-тактические действия игроков МЮ, количество шагов сделанных ими за матч.

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  9. vladvlad123 21.06.2019 06:29 # vladvlad123
    Однозначно надо продавать Погба. Он не будет играть. Это второй Санчес.

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