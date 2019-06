Светская хроника за пятницу

Оле Гуннар Сульшер хочет продать Поля Погба. Родри выбрал "Манчестер Сити". Петр Чех и Клод Макелеле возвращаются в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ювентус" надеется опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Goal)



"Ювентус" может использовать своего полузащитника Дугласа Косту в качестве разменной монеты в сделке по приобретению Полю Погба из "Юнайтед". (Calciomercato)



Дуглас Коста открыт к переезду в Премьер-Лигу. (Daily Express)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет продать Погба, поскольку узнал, что этим летом может потратить только 100 миллионов фунтов. (Daily Star)



"Юнайтед" может продать Джесси Лингарда из-за активности вингера в социальных сетях. (Daily Mirror)



Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака может присоединиться к "Юнайтед" в ближайшие 48 часов. (The Sun)



Полузащитник "Атлетико" Родри отверг интерес "Баварии", решив продолжить карьеру в "Манчестер Сити". (Kicker)



"Сити" готов пригласить 35-летнего Асьера Риесго из "Эйбара" на роль третьего голкипера. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" готов выплатить 45 млн. фунтов отступных за левого защитника "Реал Бетис" Хуниора Фирпо. (Sport)



"Ливерпуль" твердо решил сохранить нападающего Дивока Ориги, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт. (Liverpool Echo)



"Арсенал" не будет платить 30 млн. фунтов за защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (The Sun)



"Наполи" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за крайнего защитника "Селтика" Кирана Тирни. (The Sun)



"Сампдория" отказалась продать защитника Йоакима Андерсена в "Лион" за 16 млн. фунтов. Также на датчанина претендуют "Арсенал" и "Тоттенхэм". (Daily Star)



Другое



Петр Чех займет место директора в "Челси" в течение ближайших 48 часов. (Evening Standard)



Также близок возвращению в "Челси" на тренерскую роль Клод Макелеле. (Evening Standard)



Полузащитник Гранит Джака станет новым капитаном "Арсенала". (Daily Star)



Самая дорогая выездная форма в новом сезоне — у "Ньюкасла", который продает реплику футболки за 65 фунтов.(The Times)