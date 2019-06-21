Барнс считает, что "Ливерпулю" следует отпустить Ловрена

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что клуб должен отпустить защитника Деяна Ловрена, если тот пожелает уйти этим летом.

В минувшем сезоне Ловрен принял участие только в 13 матчах в рамках Премьер-Лиги, проигрывая конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но даже Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



По слухам, этой ситуацией надеется воспользоваться "Милан", и Барнс не видит смысла препятствовать уходу 29-летнего хорвата.



"Если Ловрену кажется, что у него не прибавится игровой практики, учитывая выздоровление Джо Гомеса, и если он хочет играть регулярно, тогда ладно, пускай уходит".



"Он мне вполне нравится в "Ливерпуле", потому что игроки могут получать травмы, и он способен их подменить и хорошо сделать свою работу".



"Однако иногда игроки хотят играть чаще, и если он решит выйти из зоны комфорта в "Ливерпуле", я отнесусь к этому со всем уважением. Возможно, для него настало время уйти, если он так решит", — сообщил Барнс The Sport Review.



Добавим, что контракт Ловрена с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю рассчитан еще на два года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.