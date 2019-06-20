"Эвертон" начал переговоры о выкупе Зума

"Эвертон" вступил в переговоры с "Челси" о выкупе центрального защитника Курта Зума.

Напомним, минувший сезон Зума провел у "ирисок" на правах аренды. Курт был твердым игроком основы, отметившись 29 выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Уже согласовав выкуп за 22 миллиона фунтов полузащитника Андре Гомеша, который был арендован у "Барселоны", теперь "Эвертон" бросает все силы на переговоры по Зума, сообщает The Telegraph.



На "Гудисон Парк" отлично понимают, что 24-летний француз будет стоить больших денег, особенно в свете трансферного запрета, под которым находится "Челси", однако это не отпугивает "ирисок".



Естественно, окончательное решение "синих" насчет Зума будет зависеть от мнения их нового главного тренера, которым, как ожидается, станет Фрэнк Лэмпард.