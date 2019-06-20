"Тоттенхэм" потерял интерес к Бруну Фернандешу

"Тоттенхэм" выбыл из числа претендентов на полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Своими впечатляющими показателями голов и результативных передач в минувшем сезоне Фернандеш привлек внимание сильнейших клубов Европы, среди которых значились и "шпоры".



По информации Sky Sports, в минувшую среду агент 24-летнего игрока сборной Португалии даже провел встречу с руководством "Тоттенхэма", однако дальше этого дело не продвинулось.



"Тоттенхэм" отказался участвовать в аукционе за Бруну, узнав, что "Спортинг" хочет за свою звезду более 65 миллионов фунтов. Теперь "шпоры" сосредоточатся на прочих трансферных целях, включая Танги Ндомбеле из "Лиона" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".



Тем не менее, Фернандеш еще может перебраться в Премьер-Лигу. Среди заинтересованных в Бруну клубов остается "Манчестер Юнайтед".