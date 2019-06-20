"Тоттенхэм" потерял интерес к Бруну Фернандешу

Бруну Фернандеш "Тоттенхэм" выбыл из числа претендентов на полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Своими впечатляющими показателями голов и результативных передач в минувшем сезоне Фернандеш привлек внимание сильнейших клубов Европы, среди которых значились и "шпоры".

По информации Sky Sports, в минувшую среду агент 24-летнего игрока сборной Португалии даже провел встречу с руководством "Тоттенхэма", однако дальше этого дело не продвинулось.

"Тоттенхэм" отказался участвовать в аукционе за Бруну, узнав, что "Спортинг" хочет за свою звезду более 65 миллионов фунтов. Теперь "шпоры" сосредоточатся на прочих трансферных целях, включая Танги Ндомбеле из "Лиона" и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".

Тем не менее, Фернандеш еще может перебраться в Премьер-Лигу. Среди заинтересованных в Бруну клубов остается "Манчестер Юнайтед".


Метки Манчестер Сити, Спортинг, Фернадеш

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 22:00

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  1. fc-oil 20.06.2019 22:34 # fc-oil
    Ндомбеле дороже выйдет

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  2. grishatkach 20.06.2019 22:14 # grishatkach
    конечно, еще бы еврейские петухи решились раскошелиться

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