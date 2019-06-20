"Сити" обходит "Юнайтед" в борьбе за Магуайра

"Манчестер Сити" обходит своих соседей из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.

И для "горожан", и для "красных дьяволов" 26-летний Магуайр является приоритетной целью по укреплению позиции центрального защитника. "Сити" видит в Харри преемника для Венсана Компани, а "Юнайтед" просто нуждается в лидере обороны.



Однако Daily Mirror стало известно, что Магуайр, вероятно, выберет голубую сторону Манчестера. Один из ключевых факторов для Харри — возможность поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.



Кроме того, с "горожанами" Магуайр сможет выступить в Лиге Чемпионов и будет гарантированно сражаться за трофеи, тогда как перспективы "Юнайтед" весьма туманны.



Предполагается, что игрок сборной Англии обойдется чемпионам Премьер-Лиги в 65 миллионов фунтов — изначально "Лестер" хотел за Магуайра все 80 млн.



Daily Star также добавляет, что "Сити" уже запланировал медицинское обследование для экс-защитника "Халла".