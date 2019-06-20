"Сити" обходит "Юнайтед" в борьбе за Магуайра
"Манчестер Сити" обходит своих соседей из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.
И для "горожан", и для "красных дьяволов" 26-летний Магуайр является приоритетной целью по укреплению позиции центрального защитника. "Сити" видит в Харри преемника для Венсана Компани, а "Юнайтед" просто нуждается в лидере обороны.
Однако Daily Mirror стало известно, что Магуайр, вероятно, выберет голубую сторону Манчестера. Один из ключевых факторов для Харри — возможность поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.
Кроме того, с "горожанами" Магуайр сможет выступить в Лиге Чемпионов и будет гарантированно сражаться за трофеи, тогда как перспективы "Юнайтед" весьма туманны.
Предполагается, что игрок сборной Англии обойдется чемпионам Премьер-Лиги в 65 миллионов фунтов — изначально "Лестер" хотел за Магуайра все 80 млн.
Daily Star также добавляет, что "Сити" уже запланировал медицинское обследование для экс-защитника "Халла".
20.06.2019 21:00
Просмотров: 355
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поскреби англичанина — найдёшь шотландца или ирландца
Фамилия Шотландский Мак переводится от гельского Сын, как сон у шведов и сен у датчан, у Ирландцев О в начале
(ответить)
Нормально, с Пепом любой игрок раскрывается на все 100
(ответить)
МЮ просто не будет покупать цз, очевидно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий