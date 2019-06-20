"Сити" обходит "Юнайтед" в борьбе за Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Сити" обходит своих соседей из "Манчестер Юнайтед" в борьбе за защитника "Лестера" Харри Магуайра.

И для "горожан", и для "красных дьяволов" 26-летний Магуайр является приоритетной целью по укреплению позиции центрального защитника. "Сити" видит в Харри преемника для Венсана Компани, а "Юнайтед" просто нуждается в лидере обороны.

Однако Daily Mirror стало известно, что Магуайр, вероятно, выберет голубую сторону Манчестера. Один из ключевых факторов для Харри — возможность поработать с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой.

Кроме того, с "горожанами" Магуайр сможет выступить в Лиге Чемпионов и будет гарантированно сражаться за трофеи, тогда как перспективы "Юнайтед" весьма туманны.

Предполагается, что игрок сборной Англии обойдется чемпионам Премьер-Лиги в 65 миллионов фунтов — изначально "Лестер" хотел за Магуайра все 80 млн.

Daily Star также добавляет, что "Сити" уже запланировал медицинское обследование для экс-защитника "Халла".


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2019 21:00

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  1. silva77 20.06.2019 21:26 # silva77
    Поскреби англичанина — найдёшь шотландца или ирландца
    Фамилия Шотландский Мак переводится от гельского Сын, как сон у шведов и сен у датчан, у Ирландцев О в начале

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  2. silva77 20.06.2019 21:22 # silva77
    Нормально, с Пепом любой игрок раскрывается на все 100

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  3. mancunia-planet 20.06.2019 21:14 # mancunia-planet
    МЮ просто не будет покупать цз, очевидно

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