Кейта хочет прибавить, как Салах и Мане

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта заявил, что в новом сезоне надеется так же прибавить, как в свое время это сделали Мохамед Салах и Садио Мане.

Присоединившись к "красным" прошлым летом, Кейта очень ярко начал свою английскую карьеру, однако на протяжении нескольких следующих месяцев Наби был нестабилен, так и не сумев закрепиться в стартовом составе.



Более того, в начале мая 24-летний гвинеец получил травму приводящих мышц, в результате чего пропустил концовку клубного сезона и финал Лиги Чемпионов. Однако Наби надеется, что в новой кампании он по-настоящему проявит себя благодаря помощи главного тренера Юргена Клоппа.



"Клопп знает, как обращаться с игроками и как помочь им. Он постоянно разговаривает со всеми на поле и за его пределами, и это помогает прибавить. Он может сделать так, что на поле ты будешь отдавать все свои силы и даже больше".



"Люди могут видеть, как у него прибавили Салах и Мане, и я надеюсь, со мной он сделает то же самое в следующем сезоне".



"В мой первый год я адаптировался к команде и Премьер-Лиге. Существует разница между футболом в Германии и Англии, а также существует разница между "РБ Лейпциг" и "Ливерпулем" в плане моих обязанностей и стиля игры. Надеюсь, в следующем году все будет еще лучше", — сообщил Кейта Goal.